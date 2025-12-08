Logo SportMediaset

Calcio

Rooney: "Salah sta distruggendo la sua eredità al Liverpool"

08 Dic 2025 - 17:10

Secondo Wayne Rooney, Mohamed Salah sta "distruggendo la sua eredità al Liverpool". L'ex giocatore dello United e della Nazionale, nel suo podcast per la BBC interviene dopo lo sfogo di sabato dell'egiziano contro l'allenatore Arne Slot, che lo ha relegato in panchina nelle ultime tre partite. Dopo la gara casalinga del prossimo fine settimana contro il Brighton, Salah partirà per la Coppa d'Africa e ha lasciato intendere che potrebbe essere la sua ultima apparizione con la maglia del Liverpool. L'egiziano oggi si è allenato con i Reds alla vigilia della partita di Champions League contro l'Inter. Secondo Rooney "Arne Slot deve mostrare la sua autorità, coinvolgerlo e dirgli 'non viaggi con la squadra, quello che hai detto non è accettabile'". Rooney ha aggiunto che Salah "sta assolutamente distruggendo la sua eredità al Liverpool. Sarebbe triste per lui buttare via tutto. Ha sbagliato tutto". Dopo la partita contro il Leeds, Salah ha dichiarato ai giornalisti: "Avevo già detto molte volte che avevo un buon rapporto con l'allenatore, ma all'improvviso non abbiamo più alcun rapporto. Sembra che il club mi abbia buttato sotto l'autobus. Ecco come mi sento. Penso che sia molto chiaro che qualcuno voleva che tutta la colpa fosse mia".

02:12
Spalletti: "Rimandati"

Juve, il doppio caso Spalletti-Yildiz

Inter, attacco Champions con Thuram

Napoli: Hojlund-Neres, la coppia della rinascita

Chivu esaltata l'Inter "bandiera del calcio italiano. Akanji fuori solo se…"

Chivu: "Costruisco ponti, non muri: se dico a Thuram di fare il centrocampista lui…"

"Che bella domanda!": Chivu trova il modo di cancellare la finale di Champions

Thuram: "L'empatia con Chivu nasce da questa cosa…"

Thuram: "Io tra i primi 5 attaccanti al mondo?" La risposta di Thuram 'gela' tutti

Thuram: "Non è vero che non vinciamo big match. Crisi Liverpool? Peggio per noi"

Inter, "torello" pre Liverpool: Pio Esposito e Luiz Henrique, che trottole!

Inter, ora il Liverpool

Inter, ora il Liverpool

18:34
Parma, Estevez: "Tre punti importanti, abbiamo difeso molto bene"
18:26
Pisa, Gilardino: "Nel secondo tempo dominato il Parma, Nzola ha fatto stupidaggine"
18:07
Parma, Cuesta: "Spiace per Oristanio ma serviva il cambio"
17:10
Rooney: "Salah sta distruggendo la sua eredità al Liverpool"
16:23
Juve, Yildiz: "Lavoriamo duramente per migliorare"