Serie A, Verona-Cagliari 0-0: i sardi strappano un punto al Bentegodi

Il Cagliari trova il terzo pareggio consecutivo e cerca di costruire la sua salvezza a piccoli passi. Gli uomini di Mazzarri si accontentano dello 0-0 sul campo del Verona, difendendo per quasi tutta la durata dell’incontro. I veneti spingono soprattutto nella ripresa e sfiorano il successo con un’occasione per Simeone e il palo di Dawidowicz, ma le porte restano inviolate. I sardi non sono più ultimi, l’Hellas sale a 20 punti.

