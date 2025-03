Serie A: Venezia-Bologna 0-1, Italiano blinda il 4° posto con una magia di Orsolini

LE STATISTICHE

• Il Bologna ha raggiunto quota 3000 punti nella sua storia nella Serie A a girone unico, diventando la prima squadra dell’Emilia-Romagna in grado di raggiungere questo traguardo nel torneo.

• Il Bologna ha raccolto 28 punti in Serie A da inizio 2025, meno solo della Roma (29) nel massimo torneo.

• Cinque vittorie di fila per il Bologna in Serie A: gli emiliani non ci riuscivano da marzo 2024 (sei con Motta in panchina in quel caso).

• Il Bologna ha raccolto 56 punti fin qui, secondo miglior risultato degli emiliani in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria dopo le prime 30 gare giocate dopo i 57 dello scorso torneo.

• Riccardo Orsolini (11 reti in questa Serie A) ha eguagliato già ora il suo record di reti in un singolo massimo campionato (11 nel 2022/23).

• Riccardo Orsolini è il secondo giocatore a segnare più di 60 reti in Serie A (61 per lui) con la maglia del Bologna in questo secolo, dopo Marco Di Vaio (65).

• Riccardo Orsolini è il giocatore italiano che ha realizzato più gol nelle ultime tre stagioni di Serie A (32 gol per lui dal 22/23 ad oggi).

• Riccardo Orsolini ha partecipato attivamente a 7 gol (5 reti e 2 assist) nelle ultime 7 presenze in Serie A.

• Nicolò Cambiaghi è stato coinvolto in quattro gol nelle sue ultime cinque presenze di campionato (tre assist e un gol), tante partecipazioni attive quante nelle precedenti 48 gare disputate nel torneo.

• Tra i giocatori italiani, solo Zaccagni (4) ha fornito più assist di Cambiaghi (3) in Serie A da inizio 2025.

• Il Venezia ha segnato un solo gol nelle ultime 7 partite di Serie A (4N, 3P).

• Era dal novembre 2001 che il Venezia non collezionava quattro partite casalinghe di fila in Serie A senza segnare (cinque in quel caso).

• Solo 20 punti raccolti dal Venezia fin qui: nell’era dei tre punti a vittoria i lagunari hanno fatto peggio dopo le prime 30 gare giocate solo nel 2001/02 (17 in quel caso).