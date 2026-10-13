Serie A, Torino-Udinese 2-1: Bragança e Kulenovic alimentano la crisi friulana, debutto per Alaba

LE STATISTICHE

Il Torino ha vinto due delle ultime quattro partite di Serie A (1N, 1P), lo stesso numero di successi rispetto alle precedenti nove (3N, 4P).

L’Udinese ha perso quattro partite consecutive di Serie A solo per la seconda volta sotto la gestione di Kosta Runjaic, la prima dalla serie di cinque tra marzo e aprile 2025.

Tra i centrocampisti, solo Morgan Gibbs-White (otto) ha segnato più gol in trasferta nei maggiori cinque campionati europei da inizio 2026 rispetto a Jurgen Ekkelenkamp : sei (al pari di Adrien Rabiot, Cole Palmer e Scott McTominay).

Da quando il campionato è tornato a 20 squadre (2004/05), Jurgen Ekkelenkamp è solo il secondo giocatore dell'Udinese a prendere parte ad almeno un gol per sei trasferte consecutive, il primo dopo Antonio Di Natale (sette di fila tra marzo e settembre 2010).

Da quando il campionato è tornato a 20 squadre (2004/05), Jurgen Ekkelenkamp è solo il quarto centrocampista a prendere parte ad almeno un gol per sei trasferte consecutive, dopo Kakà (sette tra aprile e ottobre 2007), Kevin Strootman (sette tra settembre e dicembre 2013) e Ruslan Malinovskyi (sei tra marzo e maggio 2021).

L'Udinese (1V, 1N, 4P) ha perso almeno quattro delle prime sei partite stagionali di Serie A per la prima volra dal 2020/21 (cinque in quel caso - 1V).

Daniel Bragança, alla sua prima rete in Serie A, è diventato il primo giocatore portoghese ad andare a segno con la maglia del Torino nel torneo.

Sandro Kulenovic è andato a segno per due presenze consecutive in campionato per la prima volta dall'agosto 2025: tre di fila con la Dinamo Zagabria in HNL (prima divisione croata).

Il Torino ha subito almeno un gol per 11 partite consecutive di Serie A solo per la seconda volta nelle ultime 10 stagioni, dopo il periodo tra luglio e novembre 2020 (11).

L’Udinese ha concesso almeno un gol per otto partite consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre e dicembre 2024 (nove di fila in quel caso).

L'Udinese ha subito più di un gol per tre trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre e dicembre 2021: quattro di fila, con Luca Gotti in panchina.

Keinan Davis ha raggiunto il traguardo delle 100 presenze nei cinque maggiori campionati europei: 66 con l’Udinese in Serie A e 34 con l’Aston Villa in Premier League.