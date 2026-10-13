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Serie A, Torino-Udinese 2-1: Bragança e Kulenovic alimentano la crisi friulana, debutto per Alaba

Abate festeggia la sua prima vittoria davanti ai propri tifosi: quarto ko consecutivo invece per Runjaic

13 Ott 2026 - 00:09
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Il Monday Night della 6ª giornata di Serie A vede il successo interno per 2-1 del Torino contro l’Udinese, risultato che consente ai granata di staccare in classifica proprio i friulani. Grazie alle reti di Bragança e Kulenovic, la squadra piemontese si porta infatti a 7 punti, mentre a 4 rimane quella bianconera, cui non basta il pareggio momentaneo di Ekkelenkamp. Il match allo Stadio Grande Torino si accende immediatamente, visto che Chakvetadze impensierisce la difesa avversaria con un tiro insidioso a pochi secondi dal calcio d’inizio. Dopo lo spavento iniziale, a segnare su sviluppo di palla inattiva sono però i padroni di casa al 36’: Adams colpisce il palo e Bragança ribadisce in rete, siglando il suo primo gol in Italia. I friulani non ci stanno e al 43' pareggiano con Ekkelenkamp, bravo a insistere finché non trova il diagonale vincente. Termina invece fuori il colpo di testa di Comuzzo al 61’, con l’ex Fiorentina che spreca clamorosamente a porta vuota. La vera follia arriva però al 67’, quando Okoye sbaglia completamente l’uscita, travolge Bertola e spalanca così la strada a Kulenovic, che deve solo appoggiare in rete il nuovo vantaggio per il Toro: è il secondo grave errore del portiere nigeriano, che già qualche minuto prima si era lasciato sfuggire un pallone dalle mani, con Simeone che non era però riuscito a scartare il regalo. Al 72’ arriva quindi il tanto atteso debutto in Serie A e con l’Udinese di un campionissimo come Alaba, vincitore di quattro Champions League con Bayern Monaco e Real Madrid: l’esordio dell’austriaco è però amaro, dato che il triplice fischio ufficializza la vittoria granata, dopo il pareggio sfiorato nuovamente da Ekkelenkamp al 91’. Abate festeggia così il primo successo davanti ai suoi nuovi tifosi, mentre Runjaic è costretto ad accettare il quarto ko consecutivo: è crisi friulana.

Torino-Udinese, le foto del match

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IL TABELLINO
Torino (3-5-2): Perri 6; Comuzzo 5, Coco 6, Rodriguez 6 (46’ Ismajli 6); Belghali 5,5, Bragança 7 (54’ Vlasic 6), Mandragora 6, Oristanio 6 (54’ Ilkhan 6; 77’ Gineitis sv), Cacciamani 6; Adams 6 (64’ Kulenovic 7), Simeone 5,5. A disposizione: Mascardi, Siviero, Patterson, Biraghi, Comert, Aboukhlal, Pellegri, Casadei, Fitz-Jim, Zapata. Allenatore: Abate
Udinese (3-4-2-1): Okoye 4; Abankwah 5,5 (60’ Bertola 5,5), Solet 6, Ebosse 6; Vojvoda 5,5 (72’ Alaba 6), Karlstrom 5,5, Zarraga 6 (72’ Jovanovic 6), Kamara 5,5 (81’ Arizala sv); Ekkelenkamp 7, Chakvetadze 6,5; Unai Gomez 5,5 (72’ Davis 6). A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Alaba, Palma, Kabasele, Miller. Allenatore: Runjaic
Arbitro: Crezzini
Marcatori: 36’ Bragança (T), 43’ Ekkelenkamp (U), 67’ Kulenovic (T)
Ammoniti: Bertola (U)

LE STATISTICHE
Il Torino ha vinto due delle ultime quattro partite di Serie A (1N, 1P), lo stesso numero di successi rispetto alle precedenti nove (3N, 4P).
L’Udinese ha perso quattro partite consecutive di Serie A solo per la seconda volta sotto la gestione di Kosta Runjaic, la prima dalla serie di cinque tra marzo e aprile 2025.
Tra i centrocampisti, solo Morgan Gibbs-White (otto) ha segnato più gol in trasferta nei maggiori cinque campionati europei da inizio 2026 rispetto a Jurgen Ekkelenkamp : sei (al pari di Adrien Rabiot, Cole Palmer e Scott McTominay).
Da quando il campionato è tornato a 20 squadre (2004/05), Jurgen Ekkelenkamp è solo il secondo giocatore dell'Udinese a prendere parte ad almeno un gol per sei trasferte consecutive, il primo dopo Antonio Di Natale (sette di fila tra marzo e settembre 2010). 
Da quando il campionato è tornato a 20 squadre (2004/05), Jurgen Ekkelenkamp è solo il quarto centrocampista a prendere parte ad almeno un gol per sei trasferte consecutive, dopo Kakà (sette tra aprile e ottobre 2007), Kevin Strootman (sette tra settembre e dicembre 2013) e Ruslan Malinovskyi (sei tra marzo e maggio 2021).
L'Udinese (1V, 1N, 4P) ha perso almeno quattro delle prime sei partite stagionali di Serie A per la prima volra dal 2020/21 (cinque in quel caso - 1V).
Daniel Bragança, alla sua prima rete in Serie A, è diventato il primo giocatore portoghese ad andare a segno con la maglia del Torino nel torneo.
Sandro Kulenovic è andato a segno per due presenze consecutive in campionato per la prima volta dall'agosto 2025: tre di fila con la Dinamo Zagabria in HNL (prima divisione croata).
Il Torino ha subito almeno un gol per 11 partite consecutive di Serie A solo per la seconda volta nelle ultime 10 stagioni, dopo il periodo tra luglio e novembre 2020 (11).
L’Udinese ha concesso almeno un gol per otto partite consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre e dicembre 2024 (nove di fila in quel caso).
L'Udinese ha subito più di un gol per tre trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre e dicembre 2021: quattro di fila, con Luca Gotti in panchina.
Keinan Davis ha raggiunto il traguardo delle 100 presenze nei cinque maggiori campionati europei: 66 con l’Udinese in Serie A e 34 con l’Aston Villa in Premier League.

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