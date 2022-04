Serie A, Torino-Milan 0-0: rossoneri ingabbiati anche da Juric

TORINO-MILAN 0-0

Secondo pareggio a reti inviolate per i rossoneri. Vojvoda e Pellegri vicino al colpaccio per i granata

Nel posticipo domenicale della 32a giornata di Serie A, il Milan capolista non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Torino. Il secondo pareggio consecutivo in campionato senza reti ha permesso ai rossoneri di allungare sul Napoli, ma mettendosi nel mirino dell'Inter ora solo a -2 con una partita in meno. Poche le occasioni in una partita bloccata; di Tonali al 74' la principale per il Milan, con Maignan che ha negato il gol a Vojvoda e Pellegri. Torino-Milan: le foto della sfida































LE PAGELLE

Tonali 6,5 - L'uomo più pericoloso del Milan con i suoi inserimenti, ma è anche l'addetto alla regia nelle fasi iniziali dell'azione. Sembra avere qualcosa in più dei compagni in questo momento, ma da solo può fare poco.

Leao 5 - Un'azione in novanta minuti più recupero, poi tanta approssimazione. La versione splendente dell'inverno passato è un lontano da ricordo, la sua luce si sta spegnendo nel momento più delicato.

Hernandez 5 - Passa più tempo a cercare di prendere un fallo che a trovare una soluzione per fare male al Torino. In difesa è attento, ma in avanti l'apporto è nullo.

Bremer 7 - Nel famoso "taschino" il difensore aggiunge un pezzo da collezione, quello di Giroud. Un duello tutto fisico che il brasiliano vince battagliando.

Belotti 6,5 - Se la cava bene contro Tomori e Kalulu, creandosi anche due occasioni per fare male ma scontrandosi con la difesa rossonera.

IL TABELLINO

TORINO-MILAN 0-0

Torino (3-4-2-1): Berisha; Zima (18' st Izzo), Bremer, Rodriguez; Singo (18' st Aina), Ricci, Lukic, Vojvoda (39' st Buongiorno); Brekalo, Pobega (39' st Seck); Belotti (31' st Pellegri). A disp.: Milinkovic-Savic, Gemello, Pjaca, Ansaldi, Garbett, Akhalaia, Linetty, Buongiorno. All.: Juric.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori (42' st Gabbia), Hernandez; Tonali (37' st Krunic), Kessie; Saelemaekers, Diaz (10' st Messias), Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Lazetic, Maldini, Bakayoko. All.: Pioli.

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Lukic, Pobega (T); Tomori, Kalulu (M)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

Il Milan non pareggiava 0-0 due partite di fila in Serie A da dicembre 2018, anche in quel caso contro Torino e Bologna.

Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in cinque partite di fila in Serie A, miglior striscia da agosto 2021 per i rossoneri (sei in quel caso).

Il Milan è rimasto a secco di gol per due incontri consecutivi di Serie A per la prima volta dal febbraio 2021.

Il Torino ha pareggiato tre delle ultime cinque partite di campionato, tanti pareggi quanti nelle precedenti 11.

Il Torino è riuscito a mantenere la porta inviolata per due partite di fila per la prima volta dallo scorso settembre in Serie A.

Dei 14 tiri effettuati dal Torino in questa partita, ben 12 sono stati nel secondo tempo.

Il Torino non ha effettuato tiri nello specchio in cinque primi tempi in questo campionato, inclusi i due delle due sfide contro il Milan.

Davide Calabria ha disputato oggi la sua 150ª partita da titolare con la maglia del Milan, contando tutte le competizioni - Brahim Díaz, invece, la 50ª.

Mërgim Vojvoda ha disputato oggi la sua 50ª presenza con la maglia del Torino, contando tutte le competizioni.