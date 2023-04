Serie A, Spezia-Salernitana 1-1: Shomurodov premia i cambi di Semplici

SPEZIA-SALERNITANA 1-1

La rivoluzione attuata dal tecnico nella ripresa dà i suoi frutti: Maldini è in palla, l'uzbeko pareggia l'autogol di Caldara e i liguri sfiorano la vittoria. Pari prezioso per entrambe, in ottica-salvezza

Spezia e Salernitana non si fanno male, dividendosi la posta in gioco nello scontro-salvezza, che finisce 1-1. Nel primo tempo dominano i granata, premiati dall'autogol di Caldara nel tentativo di anticipare Piątek, ma nella ripresa Semplici cambia tutto e lo Spezia spinge. Shomurodov pareggia al 70', Maldini ed Ekdal sfiorano il gol-vittoria. Un pari prezioso per entrambe, che allungano sul Verona terzultimo: +9 per i campani, +6 per lo Spezia.

LA PARTITA

Spezia e Salernitana non si fanno male, dividendosi equamente la posta al Picco: un tempo per parte e un 1-1 che consente a entrambe di allungare sul Verona terzultimo. Avvio vibrante per gli ospiti, supportati da un tifo caldissimo nonostante la lunga trasferta. La prima chance è per Gyömbér, che colpisce a lato di testa, mentre al 10' la mezza rovesciata di Candreva viene deviata sulla linea. Intorno alla metà del tempo, rinviene lo Spezia, che costruisce una doppia chance con Shomurodov e Kovalenko, imprecisi di testa. La partita è vibrante, Verde e Candreva vanno vicini alla rete e al 42' la Salernitana passa: sul cross tagliato di Coulibaly, Caldara beffa Drągowski nel tentativo di anticipare Piątek. Nel recupero succede di tutto, con la traversa dell'ex Genoa e Milan (a secco dal 5 novembre), e la parata dell'estremo difensore spezzino su Sambia. Vantaggio meritato per la Salernitana al riposo, e Semplici reagisce con un doppio cambio: fuori Verde e Kovalenko, dentro Maldini e Żurkowski. Lo Spezia perde Gyasi, ma nella ripresa è tutta un'altra squadra. Dopo aver rischiato di subire il raddoppio da Dia, infatti, dominano i liguri: Ochoa evita il gol olimpico di Daniel Maldini dalla bandierina, ma non può nulla al 70' sul pregevole tocco sotto di Shomurodov. Un'azione, quella del pari, che nasce da un erroraccio di Pirola, con lo Spezia che va anche vicino al 2-1: il palo di Ekdal all'83', in particolare, grida vendetta per i liguri. Nel finale entrambe le squadre si accontentano del risultato, "vincente" per tutte e due le formazioni. La Salernitana sale a quota 28, +9 sul Verona. Spezia, invece, a +6 sugli scaligeri.

LE PAGELLE

Maldini 7 - Entra e cambia la partita. Sgroppate continue, inserimenti in zona offensiva e vari tentativi da fuori area. Fa tremare la traversa su punizione e fa sorridere, a distanza, il Milan. Il gol all'Inter non era un episodio isolato.

Shomurodov 6.5 - Fatica a trovare la posizione nel primo tempo, mal supportato da Verde, ma cambia volto nella ripresa. Il suo tocco sotto, di pregevole fattura, vale l'1-1.

Dia 6.5 - Il trascinatore della Salernitana è sempre lui, anche quando non trova il gol. Ottima prestazione, sfiora il raddoppio prima dei cambi difensivi e del pareggio spezzino.

Pirola 5 - Paulo Sousa l'aveva elogiato ampiamente nel pre-partita, ma l'errore nell'azione dell'1-1 è da matita rossa: sbaglia completamente la lettura sul retropassaggio di Coulibaly e consegna il gol a Shomurodov. Il cambio all'80', per inserire Fazio, sa di tirata d'orecchie.

IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3) - Drągowski 6; Amian 6, Caldara 5, Ampadu 6, Nikolaou 6 (32' st Bastoni 6); Bourabia 5.5, Ekdal 5.5 (40' st Wisniewski sv), Kovalenko 5.5 (1' st Żurkowski 5.5); Verde 5.5 (1' st Maldini 7), Shomurodov 6.5, Gyasi 6.5 (10' st Agudelo 6). All. Semplici. A disposizione: Zoet, Marchetti, Holm, Sala, Beck, Krollis, Salva Ferrer, Esposito, Cipot.

SALERNITANA (3-4-2-1) - Ochoa 6; Daniliuc 5.5, Gyömbér 6, Pirola 5 (35' st Fazio sv); Sambia 5.5 (35' st Kastanos sv), Coulibaly 6, Vilhena 6 (35' st Bonazzoli sv), Bradarić 6; Candreva 6 (24' st Bohinen 5.5), Dia 6.5; Piątek 6 (10' st Maggiore 5.5). All. Paulo Sousa. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Bronn, Botheim, Valencia, Troost-Ekong, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Lovato.

Arbitro: Orsato.

Marcatori: 42' aut. Caldara (Sa), 25' st Shomurodov (Sp).

Ammonito: Coulibaly (Sa)

LE STATISTICHE

Con il pareggio odierno contro la Salernitana, lo Spezia ha raccolto esattamente 100 punti nella sua storia in Serie A (includendo risultati ottenuti a tavolino ed escludendo le penalizzazioni).

Lo Spezia è rimasto imbattuto nelle ultime cinque gare nel girone di ritorno contro la Salernitana tra Serie A e Serie B (3V, 2N).

Lo Spezia ha schierato oggi contro la Salernitana la sua formazione più vecchia (27 anni e 201 giorni) da quando milita in Serie A ovvero dal 2020/21.

Con il pareggio odierno maturato contro lo Spezia, la Salernitana ha registrato quattro pareggi di fila in questo campionato: i granata hanno così eguagliato la loro striscia di “x” consecutive ottenuta nel febbraio 2022 con due allenatori diversi (due partite Colantuono e due Nicola).

Sesto pareggio per lo Spezia nel 2023: da inizio anno nessuna squadra ha pareggiato di piú in Serie A (sei anche il Monza).

Mehdi Bourabia ha raggiunto oggi le 100 presenze in Serie A; il centrocampista dello Spezia, che non è ancora andato a bersaglio in questo torneo, ha realizzato finora quattro gol nella massima serie.

Antonio Candreva ha agganciato oggi Franco Causio (460 presenze) in 30ª posizione tra i giocatori all-time più presenti nella storia della Serie A.

Primo autogol per Mattia Caldara e quarto per lo Spezia in Serie A: il precedente per i liguri era stato realizzato da Ivan Provedel, sempre nel mese di aprile, contro la Lazio nel campionato scorso (2020/2021).

Primo gol per Eldor Shomurodov in 14 presenze (sei con la Roma e otto con lo Spezia) in questo campionato: l’ultimo gol in Serie A l’uzbeco lo aveva realizzato contro il Venezia quando vestiva la maglia della Roma, ovvero 323 giorni fa (il 14 maggio 2022).