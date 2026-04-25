Serie A: sfuma la vittoria per il Verona, col Lecce è solo 0-0

La 34a giornata della Serie A consegna un pari-beffa all'Hellas Verona, che accarezza la vittoria che darebbe la svolta alla sua stagione e poi la vede sfumare dopo la revisione al Var. Contro il Lecce arriva dunque uno 0-0, che avvicina ulteriormente i gialloblù alla retrocessione: l'addio alla Serie A, per i veneti e il Pisa, potrebbe essere aritmetico già nel prossimo weekend. Partono meglio gli scaligeri, con Belghali e Akpa-Akpro murati da Falcone, poi il Verona rischia in ripartenza sulle folate di Pierotti. Suslov sfiora a sua volta il gol, ma si resta sul risultato di parità e nella ripresa la musica non cambia. Edmundsson blinda la porta dell'Hellas con una grande prestazione e Sammarco, nonostante il ko di Bella-Kotchap e le parate di Falcone, sogna la vittoria. Dopo aver rischiato grosso su Cheddira e Camarda, infatti, l'Hellas segna al 94' con Edmundsson: un gol da calcio piazzato che, però, sfuma dopo la revisione al Var per una spinta sul portiere. Finisce dunque 0-0 al Via del Mare, col Verona penultimo a quota 19 punti e vicino alla Serie B. Sorride invece il Lecce che, con questo punto, si porta a +1 sulla Cremonese e sulla zona-retrocessione.