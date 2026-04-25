Serie A: sfuma la vittoria per il Verona, col Lecce è solo 0-0
Gialloblù sempre più vicini alla Serie B, annullato il gol-vittoria di Edmundsson. Di Francesco si porta a +1 sulla Cremonese
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La 34a giornata della Serie A consegna un pari-beffa all'Hellas Verona, che accarezza la vittoria che darebbe la svolta alla sua stagione e poi la vede sfumare dopo la revisione al Var. Contro il Lecce arriva dunque uno 0-0, che avvicina ulteriormente i gialloblù alla retrocessione: l'addio alla Serie A, per i veneti e il Pisa, potrebbe essere aritmetico già nel prossimo weekend. Partono meglio gli scaligeri, con Belghali e Akpa-Akpro murati da Falcone, poi il Verona rischia in ripartenza sulle folate di Pierotti. Suslov sfiora a sua volta il gol, ma si resta sul risultato di parità e nella ripresa la musica non cambia. Edmundsson blinda la porta dell'Hellas con una grande prestazione e Sammarco, nonostante il ko di Bella-Kotchap e le parate di Falcone, sogna la vittoria. Dopo aver rischiato grosso su Cheddira e Camarda, infatti, l'Hellas segna al 94' con Edmundsson: un gol da calcio piazzato che, però, sfuma dopo la revisione al Var per una spinta sul portiere. Finisce dunque 0-0 al Via del Mare, col Verona penultimo a quota 19 punti e vicino alla Serie B. Sorride invece il Lecce che, con questo punto, si porta a +1 sulla Cremonese e sulla zona-retrocessione.
IL TABELLINO
HELLAS VERONA-LECCE 0-0
HELLAS VERONA (3-5-2) - Montipò 6.5; Bella-Kotchap 6 (6' st Valentini 6), Nelsson 6, Edmundsson 6.5; Belghali 6.5 (43' st Lirola sv), Akpa-Akpro 5.5 (18' st Lovric 6), Gagliardini 6, Bernede 6.5 (43' st Vermesan sv), Frese 6; Suslov 6 (17' st Sarr 5.5), Bowie 5.5. A disposizione: Perilli, Toniolo, Bradaric, Slotsager, Harroui, Isaac, Cham, Ajayi, Al-Musrati. All. Sammarco.
LECCE (4-2-3-1) - Falcone 6.5; Danilo Veiga 6, Siebert 6.5, Jean 6, Gallo 6; Coulibaly 6, Ramadani 6; Pierotti 5.5 (45' st Camarda sv), Gandelman 5 (15' st Ngom 6), Banda 6 (35' st N'Dri sv); Stulic 5 (15' st Cheddira 5.5). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Alex Sala, Perez, Helgason, Gorter, Marchwinski, Kovac. All. Di Francesco.
Arbitro: Massa.
Ammoniti: Coulibaly (L), Akpa-Akpro (V), Valentini (V), Ramadani (L). Cheddira (L), N'Dri (L), Danilo Veiga (L).
LE STATISTICHE
Hellas Verona e Lecce hanno pareggiato tre sfide consecutive di Serie A per la prima volta nella loro storia.
Tra le squadre contro cui l’Hellas Verona non ha mai perso in casa in Serie A contro nessuna ha disputato più match che contro il Lecce: 11 (come contro il Vicenza), frutto di cinque vittorie e sei pareggi.
Dopo l’1-1 contro la Fiorentina, il Lecce ha pareggiato due match di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2025 (contro Bologna e Monza in quel caso).
Nessuna squadra ha pareggiato più volte per 0-0 in questa Serie A rispetto all’Hellas Verona (sei, come Cremonese e Parma); segue a quota cinque proprio il Lecce, come Como e Lazio.
L’Hellas Verona (23 nel torneo in corso) ha realizzato meno di 24 gol dopo le prime 34 partite stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dal 1988/89: 18 in quel caso.
L’Hellas Verona non ha segnato alcun gol per quattro partite casalinghe consecutive di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), la prima dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (quattro, con Paolo Zanetti).
Il Lecce (22 in questo campionato) ha realizzato meno di 24 gol dopo le prime 34 partite stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dal 1990/91: 20 in quel caso.
Il Lecce non ha segnato alcun gol in quattro delle ultime cinque partite di Serie A (una sola rete v Fiorentina), dopo che aveva realizzato almeno una rete in cinque delle precedenti sei (otto reti totali, 1.3 in media a partita).
Lameck Banda ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in Serie A; dal suo esordio nel torneo (2022/23), solo tre giocatori hanno raggiunto prima questo traguardo con il Lecce: Wladimiro Falcone (148), Antonino Gallo (131) e Federico Baschirotto (112).
Ylber Ramadani ha disputato la sua 100ª partita tra tutte le competizioni con il Lecce: 96 in Serie A, quattro in Coppa Italia.