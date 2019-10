Serie A, Scozzarella e Magnanelli squalificati per bestemmia

ESPRESSIONE BLASFEMA

Attraverso il sito ufficiale della Lega Serie A sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la nona giornata di campionato. Squalificato per tre giornate Franck Ribery dopo il contatto avvenuto con il guardalinee Passeri al termine dalla sfida contro la Lazio, un turno di squalifica anche per Matteo Scozzarella, reo di aver proferito una espressione blasfema durante la sfida all'Inter e per Francesco Magnanelli, per lo stesso motivo (ma durante Hellas-Sassuolo). Un turno di stop anche per gli espulsi Denis Vavro, Nicholas Opoku e Luca Ranieri.

STOP ANCHE PER MAZZARRI E MONTELLA

In questo caso le espressioni blasfeme non c’entrano nulla, ma è arrivata la squalifica anche per l’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, che ha raggiunto i cinque cartellini gialli in panchina e si ferma per una giornata. Stesso destino per Vincenzo Montella, che non sarà sulla panchina della Fiorentina contro il Sassuolo. Il Giudice Sportivo ha infatti squalificato per un turno l'allenatore viola: "Per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, con atteggiamento minaccioso, rivolto al Direttore di gara un'espressione intimidatoria". Per Montella anche 15mila euro di multa.

Vedi anche fiorentina Fiorentina, Ribery squalificato tre giornate per la spinta al guardalinee