Serie A, Sassuolo-Udinese 3-1: decidono Laurienté, Koné e Iannoni

LE STATISTICHE

- Il Sassuolo ha vinto due incontri casalinghi di fila in Serie A per la prima volta da settembre 2023.

- L’Udinese ha perso cinque delle ultime otto trasferte di Serie A (3V), nonostante abbia iniziato questo torneo con due successi nelle prime tre.

- Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre gare di Serie A (1P), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 21 partite nella competizione (incluso il 2023/24).

- Domenico Berardi ha eguagliato Marek Hamsík (80) al 3° posto dei giocatori con più assist in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), davanti a loro solo Francesco Totti (92) e Antonio Candreva (85).

- Armand Laurienté ha segnato e fornito un assist nello stesso incontro di Serie A per la prima volta dal 12 marzo 2023, contro la Roma.

- Quello odierno è il gol più rapido segnato da Armand Laurienté dall’inizio di una gara di Serie A (7’35”).

- Edoardo Iannoni ha segnato appena 1 minuto e 34 secondi dopo l'ingresso in campo in questo incontro: è la rete più rapida per un subentrato in questa Serie A.

- Ismaël Koné è il terzo giocatore canadese a trovare la rete in Serie A, dopo Tajon Buchanan e Jonathan David.

- Il Sassuolo ha segnato due gol nei primi 12 minuti di un match di Serie A per la prima volta dal 14 aprile 2024, contro il Milan.

- Keinan Davis ha segnato due gol in questo campionato, tanti quanti in tutta la scorsa Serie A, in 23 incontri.

- Matteo Palma, classe 2008, è il primo giocatore nato dal 2006 in avanti a giocare da titolare con l'Udinese in Serie A. Inoltre, con 17 anni e 199 giorni, è il secondo calciatore più giovane a giocare dal 1° minuto con i friulani nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Stephen Appiah (17 anni, 107 giorni).