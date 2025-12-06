Serie A, Sassuolo-Fiorentina 3-1: Grosso rimonta e inguaia i viola

© Getty Images
Mandragora sblocca su rigore, ma Volpato, Muharemovic e Koné completano il ribaltone: toscani sempre ultimidi Redazione
La quattordicesima giornata di Serie A si apre con la vittoria per 3-1 del Sassuolo sulla Fiorentina. Al Mapei, i viola passano con il rigore al 9' di Mandragora provocato dall'uscita sbagliata di Muric su Parisi, ma già nel primo tempo i neroverdi la ribaltano con Volpato (14') e Muharemovic (46'). Nella ripresa, l'inserimento di Koné (65') chiude i giochi: toscani ultimi con 6 punti e senza vittorie, Grosso (espulso) sale a quota 20.
LA PARTITA
Fa festa il Sassuolo, continua a sprofondare la Fiorentina: questo il primo verdetto della quattordicesima giornata di Serie A e dopo il 3-1 degli emiliani sulla formazione di Vanoli. L'avvio di gara al Mapei Stadium è disastroso per i due portieri: al 9', Mandragora porta infatti in vantaggio la Viola su calcio di rigore provocato da una disastrosa uscita alta di Muric su Parisi. Passano solo cinque minuti e Volpato conclude dal limite di sinistro, ma de Gea si fa passare la conclusione piuttosto centrale sotto la mano destra e così dopo nemmeno un quarto d'ora è 1-1. La rimonta neroverde sembra completarsi già nel primo tempo, esattamente al primo minuto di recupero, quando Muharemovic impatta di testa l'angolo battuto da Laurienté e firma il 2-1 con cui i neroverdi e i toscani vanno negli spogliatoi.
Nel giro di meno di dieci minuti nella ripresa cambia ulteriormente il match: al 57', Volpato segna un eurogol che viene però annullato per fallo su Parisi e nel protestare Grosso viene espulso. Il 3-1, però, è solo rimandato, perché proprio Volpato premia l'inserimento perfetto di Koné, che buca de Gea sul primo palo al 64'. La rete taglia definitivamente le gambe alla Viola e a poco servono i cambi, con Kouamé al posto di Dodo. Il Sassuolo supera momentaneamente la Lazio e sale a 20 punti, mentre resta sempre ultima e senza vittorie la Fiorentina, che non riesce a invertire la rotta, nemmeno dopo il confronto con i tifosi al termine della sconfitta di Bergamo.
LE PAGELLE
Muric 5 - Uscita disastrosa dopo pochi minuti: un errore, fortunatamente, non decisivo.
Muharemovic 7 - Attento in difesa e bravo (e fortunato) a trovare il gol che cambia la partita.
Volpato 7,5 - Scatenato: gol (con complicità di de Gea), un altro incredibile annullato e l'assist per Koné. Mvp a mani basse.
De Gea 4,5 - Errore clamoroso sull'1-1, e anche sul terzo gol non è esente da colpe.
Parisi 6 - Uno dei meno negativi perché si guadagna il rigore: nelle (poche) note liete per Vanoli lui c'è.
IL TABELLINO
SASSUOLO-FIORENTINA 3-1
Sassuolo (4-3-3): Muric 5; Walukiewicz 6 (33' st Coulibaly 6), Idzes 5,5, Muharemovic 7, Doig 6; Thorstvedt 5,5, Matic 6, Koné 7; Volpato 7,5 (34' st Pierini 6), Pinamonti 5,5 (9' st Cheddira 6), Laurienté 6,5 (9' st Fadera 6). A disp.: Satalino, Zacchi, Candé, Odenthal, Lipani, Iannoni, Moro. All.: Grosso 7
Fiorentina (3-5-2): De Gea 4,5, Comuzzo 5,5, Marì 5, Ranieri 5 (18' st Viti 6); Dodo 5,5 (39' st Kouame sv), Sohm 5,5 (1' st Ndour 5,5), Fagioli 5,5 (17' st Piccoli 5,5), Mandragora 6,5, Parisi 6 (17' st Fortini 6); Kean 5, Gudmundsson 5,5. A disp.: Lezzerini, Martinelli, Kospo, Kouadio, Nicolussi Caviglia, Richardson, Dzeko. All.: Vanoli 5
Arbitro: Pairetto
Marcatore: 9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 46' Muharemovic (S), 20' st Koné (S)
Ammoniti: Muric (S), Thorstvedt (S), Ndouf (F), Viti (F), Mandragora (F)
Espulsi: al 14' st Grosso (S) per proteste
LE STATISTICHE OPTA
La Fiorentina ha raccolto 25 punti in meno rispetto alla scorso campionato dopo lo stesso numero di partite (6 vs 31); in precedenza dopo 14 giornate, il record negativo era una differenza di -19 registrato dalla Roma 2004/05 rispetto alla Roma 2003/04 (17 v 36).
La Fiorentina ha subito almeno tre gol in tre partite in questo campionato (contro Napoli, Inter e Sassuolo), mentre sia nel 2023/24 che nel 2024/25 si era fermata a due gare con almeno tre reti concesse.
Escludendo le neopromosse, prima della Fiorentina l’ultima squadra che non aveva vinto alcuna delle prime 14 partite stagionali di un campionato di Serie A era stata il Chievo nel 2018/19 (5N, 9P).
Era da febbraio-maggio 2019 che la Fiorentina non infilava almeno 14 partite senza vittorie in un singolo torneo di Serie A (14 in quel caso, con Stefano Pioli prima e Vincenzo Montella poi in panchina).
Il Sassuolo è diventata soltanto la seconda squadra neopromossa a conquistare almeno 20 punti nei primi 14 match stagionali, considerando gli ultimi 10 campionati di Serie A, dopo il Parma nel 2018/19 (20).
Rolando Mandragora ha già segnato quattro gol nelle 14 partite giocate in questo campionato: tanti quanti quelli realizzati in tutta la scorsa Serie A, ma in 29 match.
Rolando Mandragora ha segnato 11 gol in tutte le competizioni nel 2025: tra i centrocampisti, meno soltanto di Scott McTominay (14) – a 11anche Hakan Çalhanoglu.
Rolando Mandragora ha trasformato entrambi i rigori calciati in Serie A, ed entrambi nel 2025: il primo contro l’Inter lo scorso febbraio, anche in quel caso in trasferta.
Cristian Volpato ha preso parte a cinque marcature (un gol, quattro assist) in questo torneo: una partecipazione in più di quelle messe assieme in tutte le tre stagioni precedenti disputate nel massimo campionato (tre centri e un passaggio vincente).
Dall’esordio in Serie A (2021/22), soltanto Giorgio Scalvini è più giovane (dicembre 2003) rispetto a Cristian Volpato (novembre 2003) tra i giocatori italiani che hanno segnato almeno quattro gol e fornito almeno quattro assist (4G+5A per il neroverde) nel periodo nel massimo campionato.
Tra chi ha fornito almeno quattro assist in questo campionato, solo Nico Paz (2004) e Jesús Rodríguez (2005) sono più giovani di Cristian Volpato (2003).
Tarik Muharemovic è il primo difensore nella storia del Sassuolo ad avere sia segnato che fornito assist in un singolo match di Serie A.
Tarik Muharemovic ha preso parte a due gol (una rete e un assist) contro la Fiorentina dopo che aveva partecipato soltanto a una marcatura (un passaggio vincente) in tutte le precedenti 10 partite disputate in Serie A.
Secondo gol in Serie A di Ismaël Koné, dopo quello dello scorso settembre contro l’Udinese, entrambi in casa.
Escludendo i rigori, la Fiorentina ha subito nove gol su sviluppo di calcio piazzato (cinque a seguito di corner e quattro da punizione indiretta): già due in più di quelli incassati da questa situazione di gioco nell'intera scorsa stagione di Serie A (sette).