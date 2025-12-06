Serie A, Sassuolo-Fiorentina 3-1: Grosso rimonta e inguaia i viola

LA PARTITA

Fa festa il Sassuolo, continua a sprofondare la Fiorentina: questo il primo verdetto della quattordicesima giornata di Serie A e dopo il 3-1 degli emiliani sulla formazione di Vanoli. L'avvio di gara al Mapei Stadium è disastroso per i due portieri: al 9', Mandragora porta infatti in vantaggio la Viola su calcio di rigore provocato da una disastrosa uscita alta di Muric su Parisi. Passano solo cinque minuti e Volpato conclude dal limite di sinistro, ma de Gea si fa passare la conclusione piuttosto centrale sotto la mano destra e così dopo nemmeno un quarto d'ora è 1-1. La rimonta neroverde sembra completarsi già nel primo tempo, esattamente al primo minuto di recupero, quando Muharemovic impatta di testa l'angolo battuto da Laurienté e firma il 2-1 con cui i neroverdi e i toscani vanno negli spogliatoi.



Nel giro di meno di dieci minuti nella ripresa cambia ulteriormente il match: al 57', Volpato segna un eurogol che viene però annullato per fallo su Parisi e nel protestare Grosso viene espulso. Il 3-1, però, è solo rimandato, perché proprio Volpato premia l'inserimento perfetto di Koné, che buca de Gea sul primo palo al 64'. La rete taglia definitivamente le gambe alla Viola e a poco servono i cambi, con Kouamé al posto di Dodo. Il Sassuolo supera momentaneamente la Lazio e sale a 20 punti, mentre resta sempre ultima e senza vittorie la Fiorentina, che non riesce a invertire la rotta, nemmeno dopo il confronto con i tifosi al termine della sconfitta di Bergamo.



LE PAGELLE

Muric 5 - Uscita disastrosa dopo pochi minuti: un errore, fortunatamente, non decisivo.

Muharemovic 7 - Attento in difesa e bravo (e fortunato) a trovare il gol che cambia la partita.

Volpato 7,5 - Scatenato: gol (con complicità di de Gea), un altro incredibile annullato e l'assist per Koné. Mvp a mani basse.



De Gea 4,5 - Errore clamoroso sull'1-1, e anche sul terzo gol non è esente da colpe.

Parisi 6 - Uno dei meno negativi perché si guadagna il rigore: nelle (poche) note liete per Vanoli lui c'è.



IL TABELLINO

SASSUOLO-FIORENTINA 3-1

Sassuolo (4-3-3): Muric 5; Walukiewicz 6 (33' st Coulibaly 6), Idzes 5,5, Muharemovic 7, Doig 6; Thorstvedt 5,5, Matic 6, Koné 7; Volpato 7,5 (34' st Pierini 6), Pinamonti 5,5 (9' st Cheddira 6), Laurienté 6,5 (9' st Fadera 6). A disp.: Satalino, Zacchi, Candé, Odenthal, Lipani, Iannoni, Moro. All.: Grosso 7

Fiorentina (3-5-2): De Gea 4,5, Comuzzo 5,5, Marì 5, Ranieri 5 (18' st Viti 6); Dodo 5,5 (39' st Kouame sv), Sohm 5,5 (1' st Ndour 5,5), Fagioli 5,5 (17' st Piccoli 5,5), Mandragora 6,5, Parisi 6 (17' st Fortini 6); Kean 5, Gudmundsson 5,5. A disp.: Lezzerini, Martinelli, Kospo, Kouadio, Nicolussi Caviglia, Richardson, Dzeko. All.: Vanoli 5

Arbitro: Pairetto

Marcatore: 9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 46' Muharemovic (S), 20' st Koné (S)

Ammoniti: Muric (S), Thorstvedt (S), Ndouf (F), Viti (F), Mandragora (F)

Espulsi: al 14' st Grosso (S) per proteste