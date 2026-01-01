Atalanta, verso la Roma pieno recupero per Zappacosta

L'Atalanta ha recuperato appieno Davide Zappacosta dall'affaticamento al flessore destro. L'esterno destro, sostituito all'intervallo da Musah domenica scorsa contro l'Inter, sabato sera contro la Roma dovrebbe partire di nuovo titolare con Bernasconi o Zalewski a sinistra. Restano indisponibili i soli Bakker, aggregato all'Under 23 per completare la riatletizzazione dopo l'infortunio al crociato destro dello scorso 24 luglio, e Bellanova, destinato a rientrare col Torino o col Pisa tra il 10 e il 16 gennaio prossimi per lo strappo al bicipite femorale del 9 dicembre scorso col Chelsea. L'allenatore Raffaele Palladino, che ha ancora a disposizione gli allenamenti di domani e sabato mattina, replicherà il 3-4-2-1 visto con l'Inter, col solito dubbio legato al partner di De Ketelaere sulla trequarti alle spalle di Scamacca. Dopo Maldini e Pasalic potrebbe toccare a Kamaldeen Sulemana o meno probabilmente a Samardzic. In difesa, invece, Scalvini contende a Djimsiti la maglia insieme a Hien e Kolasinac davanti a Carnesecchi. In mediana, De Roon ed Ederson.