Serie A, Parma-Sampdoria 2-3: rimonta-show nella ripresa, Ranieri vede la salvezza

PARMA-SAMPDORIA 2-3

La Sampdoria continua a vincere e lo fa anche a Parma, ribaltando una partita incredibile e in cui i ducali erano in vantaggio di due reti all'intervallo. Poi la rimonta che vale una salvezza ormai in cassaforte. Dopo la rete di Gervinho al 18' e l'autogol di Bereszynski al 40', infatti, Chabot riapre tutto al 48'. Poi ci pensano Quagliarella (69') e Bonazzoli (78') a firmare il 3-2 conclusivo, regalando altri tre punti a Claudio Ranieri.













































































LA PARTITA

Il Parma butta incredibilmente via una vittoria scacciacrisi e consegna tre punti a una stupenda Sampdoria, che dopo un primo tempo in apnea ritrova gli equilibri nella ripresa e conquista la quinta vittoria nelle ultime sei partite. Un ruolino interrotto solo dall'Atalanta e che di fatto rende la salvezza dei blucerchiati sostanzialmente in cassaforte. Il primo tempo sembra però presentare una Sampdoria lontana parente di quella che ha incantato in queste settimane, dominata nel possesso palla e nelle occasioni da gol da un Parma finalmente ispirato. Così al 18' è Gervinho a sfruttare la grande partenza dei suoi con un missile che si infila sotto la traversa dopo un rimpallo vinto su Murru. Viene anche annullato il raddoppio a Caprari, ex della partita, ma il Parma resta in avanti e spaventa: ci prova Pezzella, poi sono Caprari e Kulusevski a non riuscire a capitalizzare un contropiede dei ducali. Il raddoppio, meritato, arriva quindi al 41' su discesa di Kulusevski sulla destra e diagonale che termina in rete dopo lo sfortunato impatto contro Bereszynski.

Partita che sembra finita, e invece dopo l'intervallo cambia tutto: Ranieri subito in campo Maroni e l'ispiratissimo Bonazzoli e subito i blucerchiati riprendono a girare. Già dopo tre minuti infatti Chabot sfrutta un corner e di testa riapre ogni discorso. Poi bastano pochi minuti per capire che Quagliarella è in giornata, perché il veterano della Samp per poco non timbra la partita sfruttando una respinta di Sepe su Bonazzoli. Quest'ultimo ancora una volta si rivela l'uomo in più di Ranieri: all'ora di gioco sfiora il terzo gol di fila in acrobazia, e sarà decisivo nel finale. Non prima di una traversa di Brugman (unico squillo del Parma nella ripresa) e soprattutto del pareggio di Quagliarella, che al 69' infila il pallone dove Sepe non può arrivare, sfruttando anche una leggera deviazione di Iacoponi. Manca la firma di Bonazzoli, che arriva al 78' dopo una triangolazione con il solito Quagliarella. E ormai la Sampdoria può smettere di pensare alla salvezza e pensare alla prossima stagione in A. Concedendosi anche il lusso di divertirsi in campo.



LE PAGELLE

Bonazzoli 7 - Ranieri prova a farlo riposare, ma è chiaramente il suo momento. E non appena entrato in campo a inizio ripresa lo dimostra immediatamente.

Inglese 5 - In una partita favorevole ai grandi attaccanti, il suo ingresso è impalpabile. Ha tutte le attenuanti del caso, ma il vero Inglese è un altro.

Chabot 6,5 - Suo il merito del gol che riapre una partita che appariva ormai chiusa. E anche dietro fa il suo lavoro.

Caprari 6,5 - Buona la prova da ex, specie in un primo tempo in cui il Parma gira eccome. Il Var gli nega la gioia del gol.

Quagliarella 7,5 - Ogni parola in più su questo assoluto fuoriclasse sarebbe sprecata. Ancora una volta bellissimo da vedere e, soprattutto, decisivo.

Kulusevski 6 - Sicuramente in crescita rispetto ad altre prove ancora più opache. Da lui però ci si aspetta ben altro.

IL TABELLINO

Parma-Sampdoria 2-3

Parma (4-3-3): Sepe 6; Laurini 5, Iacoponi 5, Gagliolo 5,5 (32' st Siligardi sv), Pezzella 6,5; Hernani 6 (18' st Barillà 5,5), Brugman 6, Kurtic 5,5 (32' st Dermaku sv); Kulusevski 6, Caprari 6,5 (18' st Inglese 5), Gervinho 6,5 (37' st Karamoh sv). A disp.: Colombi, Regini, Kosznovoszky, Balogh, Sprocati.

All.: D'Aversa 5.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero 6,5; Bereszynski 5, Yoshida 6,5, Chabot 6,5, Murru 5,5; Depaoli 6 (1' st Maroni 6,5), Thorsby 6,5, Ekdal 6, Jankto 6; Ramirez 5,5 (1' st Bonazzoli 7); Quagliarella 7,5 (46' st Gabbiadini sv). A disp.: Seculin, Tonelli, Augello, Linetty, Colley, Askildsen, Bertolacci, La Gumina, Leris.

All.: Ranieri 7,5.

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 18' Gervinho (P), 40' aut. Bereszynski (S), 3' st Chabot (S), 24' st Quagliarella, 33' st Bonazzoli

Ammoniti: Ekdal (S)

Espulsi: -

LE STATISTICHE DI OPTA

La Sampdoria ha ottenuto tre successi consecutivi per la prima volta da dicembre 2018 in Serie A.

È solo la terza volta che la Sampdoria segna almeno tre gol in tre gare di fila in Serie A - nel 1948 e nel 1951 le altre.

Gervinho ha segnato sette gol in questo campionato: quello di oggi è solo il secondo in casa, dopo quello della gara di giugno contro l'Inter.

Gervinho ha segnato con la sua prima conclusione nella partita.

La Sampdoria ha segnato con il proprio primo tiro nello specchio della porta.

Prima conclusione e primo gol alla presenza numero sette con la Sampdoria in Serie A per Julian Chabot.

Nelle ultime cinque sfide di Serie A contro il Parma, Fabio Quagliarella ha partecipato a sei reti, grazie a quattro gol e due assist.

Federico Bonazzoli ha segnato cinque gol nelle sue ultime cinque presenze in Serie A, dopo che ne aveva realizzato soltanto uno nelle sue prime 34 nella competizione.

Quattro dei sei gol di Federico Bonazzoli in Serie A sono arrivati da subentrato.

Delle ultime otto partite di campionato, questa è stata solo la seconda in cui la Sampdoria subisce gol nel primo tempo (l'altra contro l'Udinese).

Il Parma non segnava due gol nel primo tempo in Serie A dal 23 giugno contro il Genoa.

Quella di oggi è stata la partita numero 100 del portiere del Parma Luigi Sepe in Serie A.