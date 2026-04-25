Serie A, Parma-Pisa 1-0: decide nuovamente Elphege
Akinsanmiro e Stojilkovic sbattono sui pali, il francese dalla panchina regala i tre punti decisivi a Cuesta
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Nella trentaquattresima giornata di Serie A il Parma piega 1-0 il Pisa al Tardini grazie alla rete nel finale di Elphege ed è salvo matematicamente. Il primo tempo non vive di ritmi altissimi, ma le occasioni importanti per gli ospiti sono numerose: prima Suzuki salva su Vural, poi Akinsanmiro in inserimento colpisce un palo esterno da pochi metri. Gli emiliani non trovano l’imbucata giusta (nemmeno sulle ormai solite palle inattive di Cuesta), e a fine primo tempo arriva la chance colossale per i nerazzurri: contropiede solitario di Stojilkovic, che a tu per tu con Suzuki però colpisce un altro palo clamoroso (probabilmente anche a causa di un leggerissimo tocco del portiere nipponico).
Nel secondo tempo gli uomini di Cuesta sembrano gestire maggiormente il possesso e il ritmo, e all’82’ trovano il gol partita: cross dalla destra di Sorensen e zampata ancora una volta di Nesta Elphege, che si ripete dopo la rete della scorsa settimana e spinge i ducali verso la salvezza aritmetica. Il Parma sale a 42 punti e chiude il discorso salvezza, il Pisa rimane bloccato a quota 18, a un soffio dalla matematica retrocessione.
IL TABELLINO
Parma-Pisa 1-0
Parma (3-5-2): Suzuki 6.5; Circati 6, Troilo 6.5, Ndiaye 6; Delprato 6.5 (dal 36’ st Almqvist sv), Bernabé 6 (dal 33’ st Sorensen 7), Nicolussi Caviglia 6.5 (dal 33’ st Estevez), Keita 6.5 (dal 21’ st Ordonez 6), Valeri 6.5; Pellegrino 5.5, Strefezza 6 (dal 21’ st Elphege 7.5). All. Cuesta. A disp. Corvi, Rinaldi, Valenti, Britschgi, Carboni, Ondrejka, Oristanio.
Pisa (3-5-2): Semper 6; Canestrelli 5.5, Caracciolo 5.5, Bozhinov 5.5 (dal 35’ st Lorran sv); Leris 5.5 (dal 20’ st Touré 6), Akinsanmiro 6.5 (dal 35’ st Cuadrado sv), Aebischer 6, Vural 6 (dal 1’ st Piccinini 6), Angori 5.5; Stojilkovic 5 (dal 20’ st Meister 5.5), Moreo 6. All. Hiljemark. A disp. Nicolas, Scuffet, Albiol, Coppola, Calabresi, Hojholt, Stengs, Loyola, Iling Junior.
Arbitro: Calzavara.
Marcatori: 82’ Elphege (Pa).
Ammoniti: Ndiaye (Pa); Canestrelli (Pi), Vural (Pi).
Espulsi: -
LE STATISTICHE
Solo il Milan (8) ha vinto più partite con il punteggio di 1-0 rispetto al Parma (sei, come Napoli, Roma e Torino) in questa Serie A.
Era dal 2013/14 (51 in quel caso) che il Parma non collezionava almeno 42 punti nelle prime 34 partite di un campionato di Serie A.
Prima di Nesta Elphege (due reti e un assist nelle sue ultime tre gare), l'ultimo giocatore del Parma che aveva preso parte ad almeno un gol in tre presenze di fila in Serie A era stato Dejan Kulusevski a fine luglio 2020.
Tra chi ha partecipato attivamente ad almeno tre gol in questo campionato, Nesta Elphege (due reti e un assist) è quello che conta meno presenze (sei) e meno minuti giocati (178).
Era da novembre 2025 (con il Grenoble in Ligue 2) che Nesta Elphege non andava a segno in due presenze di fila di campionato.
Nesta Elphege è l’unico giocatore del Parma in grado di contare almeno due gol da subentrato in questa Serie A.
Era da gennaio, contro Napoli e Genoa, che il Parma non collezionava due clean sheets consecutivi in Serie A.
Il Parma ha registrato il suo primo clean sheets casalingo in Serie A da gennaio contro il Genoa (nelle ultime cinque al Tardini aveva sempre incassato almeno un gol).
Il Pisa è la squadra che ha vinto meno partite nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 (solo due).
Per la prima volta nella sua storia in Serie A, il Pisa ha registrato cinque sconfitte consecutive in uno stesso campionato.
Dall’arrivo di Oscar Hiljermark, in otto delle 11 gare di Serie A disputate, il Pisa non ha trovato la via del gol.
Il Pisa non ha trovato il gol in sei trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dall’aprile 1989.
Con i due odierni, sono 12 i legni colpiti dal Pisa in questa Serie A: tra le squadre della seconda metà della classifica, solo la Fiorentina (13) ne ha centrati di più.
Questa è la terza partita in questo campionato in cui il Pisa colpisce almeno due legni: le altre due contro Juventus a dicembre e Fiorentina a settembre.