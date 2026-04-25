Serie A, Parma-Pisa 1-0: decide nuovamente Elphege

Nel secondo tempo gli uomini di Cuesta sembrano gestire maggiormente il possesso e il ritmo, e all’82’ trovano il gol partita: cross dalla destra di Sorensen e zampata ancora una volta di Nesta Elphege, che si ripete dopo la rete della scorsa settimana e spinge i ducali verso la salvezza aritmetica. Il Parma sale a 42 punti e chiude il discorso salvezza, il Pisa rimane bloccato a quota 18, a un soffio dalla matematica retrocessione.