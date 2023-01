Serie A, Monza-Sassuolo 1-1: un punto a testa per Palladino e Dionisi

MONZA-SASSUOLO 1-1

La sblocca Ferrari sugli sviluppi di corner, poi la riagguanta Caprari nella ripresa: i neroverdi interrompono la striscia negativa

Finisce 1-1 Monza-Sassuolo, sfida valida per la 19esima giornata di Serie A. I neroverdi la sbloccano dopo 13' sugli sviluppi di corner con una zampata di Ferrari, ma nella ripresa vengono riagguantati dal gran gol di Caprari (60'), che trova il pari con un destro a giro sul secondo palo. Un mezzo passo falso per i brianzoli, un punto prezioso per gli emiliani, che interrompono una striscia di 4 sconfitte consecutive, pur restando appena sopra la zona retrocessione.

LA PARTITA

Il Monza prova a fare la partita fin dai primi istanti e già al 9' ha un'ottima chance per sbloccarla: geniale assist di tacco di Petagna per Caprari, che colpisce a botta sicura da pochi passi ma viene murato in corner da Erlic. La risposta neroverde è micidiale: al 13' corner sul primo palo, non ci arriva Frattesi, ma lo fa Ferrari, che anticipa un incerto Izzo e la butta dentro col ginocchio portando avanti i suoi. La spinta offensiva dei padroni di casa non si esaurisce dopo il gol incassato, ma si spegne quasi sempre al limite dell'area senza spaventare Pegolo. I contropiedi del Sassuolo invece fanno tremare il Brianteo: Laurienté ne spreca un paio, ma al 40' è la traversa a fermarlo su un'imbeccata perfetta di Berardi. Pochi minuti prima della pausa Carlos Augusto va vicinissimo al pareggio con un siluro mancino che sfiora l'incrocio, ma il primo tempo si chiude sullo 0-1.

A inizio ripresa Palladino rivoluziona la squadra inserendo contemporaneamente Colpani, Marì e Mota, con l'obiettivo di dare più imprevedibilità a una manovra offensiva un po' priva di brillantezza. A dare lo strappo decisivo ci pensa però Caprari, che al quarto d'ora si inventa un gioiello dei suoi, approfittando di un'incertezza di Frattesi: controllo e destro a giro sul secondo palo che vale l'1-1. Nel finale entra anche Gytkjaer per l'assalto finale, ma subito dopo è il Sassuolo ad avere la clamorosa chance di tornare avanti: Toljan trova Berardi in mezzo, ma l'azzurro chiude troppo il destro e spreca sfiorando il palo. Dall'altro lato è Pegolo a chiudere la saracinesca sull'affondo di Gytkjaer, prima che Mota sprechi il tap-in lisciando clamorosamente il pallone. A 5' dalla fine altra enorme occasione per Berardi, ancora sul destro, ma anche in questo caso l'attaccante neroverde spreca calciando a fil di palo. Poi, in un finale ad alto tasso di nervosismo, finisce anche per farsi ammonire poco prima del triplice fischio.

LE PAGELLE

Izzo 5,5 - Parecchio falloso nel primo tempo, in ritardo su Ferrari in occasione del gol che apre l'incontro.

Petagna 6 - Tanto movimento, tante sponde per i compagni, ma troppo poco incisivo in area di rigore. Palladino decide di tenerlo negli spogliatoi a fine primo tempo.

Caprari 6,5 - Spreca un'ottima occasione nel primo tempo, si rifà nel secondo con un gioiello dei suoi, che rimette in piedi una partita complicata.

Laurienté 6,5 - Un primo tempo da grande protagonista, in cui fa ammattire la fascia destra del Sassuolo con i suoi continui affondi in contropiede. La migliore occasione che gli capita si stampa in pieno sulla traversa, poi cala nella ripresa.

Ferrari 6,5 - Sblocca l'incontro e disputa una prova di grande generosità sul piano difensivo, immolandosi anche in un paio di occasioni.

Berardi 5,5 - Si divora due occasioni incredibili nella seconda metà della ripresa, che potevano regalare i tre punti ai suoi e farli respirare dopo un periodo difficilissimo. Troppo nervoso nel finale.

IL TABELLINO

Monza-Sassuolo 1-1

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Izzo 5,5, Marlon 5,5 (1' st Marì 6), Caldirola 6 (26' st Gytkjaer 6); Birindelli 6 (1' st Colpani 5,5), Pessina 6, Machin 6, Carlos Augusto 6; Ciurria 6, Caprari 6,5 (35' st Valoti sv); Petagna 6 (1' st Mota 5,5).

Allenatore: Palladino 6

Sassuolo (4-3-3): Pegolo 6,5; Toljan 6, Erlic 6, Ferrari 6,5 (35' st Tressoldi sv), Rogerio 6; Frattesi 6, Obiang 6, Traoré 5,5 (16' st Henrique 5,5); Berardi 5,5, Defrel 5,5 (34' st Alvarez sv), Laurienté 6,5 (34' st Ceide sv).

Allenatore: Dionisi 6

Arbitro: Prontera

Marcatori: 13' Ferrari (S), 15' st Caprari (M)

Ammoniti: Laurienté (S), Colpani (M), Valoti (M), Berardi (S)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- Il Monza non ha perso alcuna delle ultime cinque gare (2V, 3N), è la sua più lunga serie di imbattibilità in Serie A.

- Il Sassuolo ha raccolto solo due punti nelle ultime otto giornate in Serie A, segnando mai più di una rete a partita (quattro in totale).

Il Monza ha guadagnato tre punti in rimonta nelle ultime quattro giornate; nel resto del campionato non aveva mai ottenuto punti dopo uno svantaggio.

- Il Sassuolo ha raccolto 17 punti finora, in Serie A non ha mai chiuso il girone d’andata con meno punti - 17 anche nel 2013/14, stagione poi chiusa al 17° posto.

- Gianluca Caprari ha realizzato tre gol nelle ultime due partite, dalla ripresa post-Mondiale solo Osimhen (quattro) ha segnato più di lui in Serie A.

- Gianluca Caprari ha trovato la rete per due match consecutivi in Serie A, non accadeva dall’aprile 2022.

- Quello di Gian Marco Ferrari (12:28) è solo il secondo gol segnato dal Sassuolo nel primo quarto d'ora di gioco in questo campionato, dopo quello di Laurentié contro la Salernitana il 2 ottobre.

- Gian Marco Ferrari non segnava un gol in trasferta in Serie A dal 2 aprile 2017, in Chievo-Crotone 1-2.

Hamed Traorè ha servito due assist in questo campionato, eguagliando già il suo record di passaggi vincenti in una stagione di Serie A.