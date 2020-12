Serie A, Milan-Lazio 3-2: Pioli fa festa con Hernandez al 93'

MILAN-LAZIO 3-2

Il Milan ha battuto 3-2 la Lazio nella 14.a giornata di Serie A, chiudendo in testa alla classifica il 2020. Partita intensa e ricca di ribaltoni con i rossoneri avanti di due gol già al 17' per il colpo di testa di Rebic prima e il rigore di Calhanoglu poi. Luis Alberto e Immobile (dopo un rigore sbagliato) hanno ristabilito la parità tra il 27' e il 59', ma Hernandez in pieno recupero ha infilato sugli sviluppi di corner l'incornata vincente. Milan-Lazio: la fotogallery del match lapresse

LE PAGELLE

Calhanoglu 7,5 - Gol e assist (due) nella stessa partita per l'ennesima volta in stagione, ma la prima in campionato. Anche con la squadra in riserva con le sue geometrie prova ad accendere la luce.

Leao 5 - Schierato da punta centrale non trova il modo per fare male alla difesa avversaria. La difesa del pallone non è il suo forte, ma anche nelle due verticalizzazioni non trova la giocata giusta.

Kalulu 5,5 - Protagonista in negativo negli episodi dei gol della Lazio. Incepisca in Correa per il rigore contro e poi si perde Immobile sorpreso dall'assist di Milinkovic-Savic. Fa vedere anche buone cose in anticipo.

Hernandez 7,5 - Gli aggettivi per questo giocatore cominciano a scarseggiare. Non resta che essere ripetitivi: dominante. Quando la spia della riserva sembra essersi accesa anche per lui, prima con due galoppate pazzesche e poi con l'incornata da centravanti su angolo (come contro il Verona) sbanca San Siro.

Immobile 6,5 - Anche in una serata non stellare ha trovato il modo di siglare un grande gol al volo. Prima però si è fatto ipnotizzare dal dischetto da Donnarumma.

Luis Alberto 6,5 - Allargando il raggio d'azione mette in difficoltà la fase difensiva rossonera. Riapre la partita fiondandosi sulla ribattuta del rigore sbagliato da Immobile, svoltando la gara e giostrando le azioni biancocelesti con qualità. Si perde Hernandez all'ultimo minuto.

Milinkovic Savic 6,5 - L'assist che manda in porta Immobile per il gol del 2-2 è da applausi a scena aperta. Con la sua fisicità è sempre un fattore in più e dà vita a un bel duello sul lato di Hernandez.

IL TABELLINO

MILAN-LAZIO 3-2

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 7; Calabria 7 (46' st Dalot sv), Kalulu 5,5, Romagnoli 6, Hernandez 7,5; Tonali 6, Krunic 6,5; Saelemaekers 5,5 (20' st Castillejo sv (46' st Maldini sv), Calhanoglu 7,5, Rebic 7; Leao 5 (34' st Hauge 6). A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Duarte, Musacchio, Díaz, Frigerio, Colombo. All. Pioli 6,5.

Lazio (3-5-2): Reina 6,5; Patric 6,5 (43' st Hoedt sv), Luiz Felipe 6,5, Radu 6; Lazzari 6, Milinkovic Savic 6,5 (28' st Akpa Akpro 5), Escalante 5,5 (1' st Cataldi 5,5), Luis Alberto 6,5, Marusic 5; Correa 6 (32' Muriqi 4,5), Immobile 6,5 (28' st Pereira 5). A disp: Alia, Strakosha, Adeagbo, Armini, Franco, Anderson, Caicedo. All. Inzaghi 6.

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 10' Rebic (M), 17' rig. Calhanoglu (M), 27' Luis Alberto (L), 14' st Immobile (L), 47' st Hernandez (M)

Ammoniti: Krunic, Hernandez (M); Escalante, Luis Alberto, Akpa Akpro, Muriqi (L)

Espulsi: nessuno

Note: 27' Donnarumma (M) para un rigore a Immobile (L)

LE STATISTICHE DI OPTA

34 punti in 14 partite per il Milan in questo campionato, esattamente il doppio di quelli ottenuti dai rossoneri nelle prime 14 gare disputate nella Serie A 2019/20.

Dopo il successo per 3-0 dello scorso luglio, il Milan ha vinto due partite di fila in Serie A contro la Lazio per la prima volta dal 2009 (tre in quell’occasione).

Il Milan è la seconda squadra nella storia dei maggiori cinque campionati europei ad aver trovato almeno due gol per più di 15 partite consecutive in un singolo anno solare (dopo le 18 del Barcellona nel 1948).

Il Milan ha registrato una media di 2.26 punti a partita in Serie A nel 2020, la seconda più alta nell’era dei tre punti a vittoria per i rossoneri in un singolo anno solare dopo il 2004 (2.35).

Dopo la sconfitta della Juventus ieri, il Milan resta l'unica formazione imbattuta nei Top-5 campionati europei 2020/21.

Era dal settembre 2005 che il Milan non segnava due reti nei primi 20 minuti di gioco contro la Lazio in Serie A: in quell'occasione con le reti di Shevchenko e Kakà.

Solo il Crotone (17) ha incassato piú gol della Lazio (15) nei primi tempi di questo campionato.

Prima di oggi sia Hakan Calhanoglu che Ante Rebic non trovavano il gol in Serie A dallo scorso luglio (v Bologna il croato, v Sampdoria il turco).

Ante Rebic ha segnato stasera il suo primo gol di testa, sui 14 totali realizzati in Serie A.

Hakan Calhanoglu è il primo giocatore del Milan a servire un assist in quattro partite consecutive di Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05).

Luis Alberto ha segnato il suo gol numero 25 in Serie A: prima di quello di oggi di testa, tutte le sue 24 reti erano arrivate di destro.

Luis Alberto ha trovato il gol in due presenze consecutive di Serie A per la prima volta dall'aprile 2018.

Ciro Immobile ha preso parte a 10 reti nelle sue ultime otto presenze in Serie A (otto gol e due assist)