Serie A, Milan-Empoli 1-0: Kalulu firma la rete da tre punti

MILAN-EMPOLI 1-0

Il difensore rossonero è il match winner a San Siro, la squadra di Pioli consolida la vetta

Il Milan ha battuto 1-0 l'Empoli nell'anticipo serale della 29a giornata di Serie A, confermandosi in vetta alla classifica. Gara decisa dai rossoneri con un sinistro dal limite dell'area di Kalulu al 19' che ha beffato Vicario. Lo stesso portiere empolese ha chiuso su Giroud e Kessie, ma nella ripresa è stata proprio la squadra toscana a prendere in mano il pallino del gioco. Luperto e Bajrami però si sono scontrati con le parate di Maignan. Milan-Empoli: le foto del match di San Siro Getty Images

LA PARTITA

A dieci partite dalla fine (ora nove) e con una lotta scudetto da portare avanti fino all'ultimo, l'unica cosa che conta è vincere. Il Milan reduce dalla sbornia d'entusiasmo dopo il successo di Napoli, in casa contro l'Empoli di quella trasferta ha confermato solo il risultato (1-0) che poi in fin dei conti è davvero l'unica cosa che conta. Con un primo tempo dominato e una ripresa in apnea, vittima probabilmente dei fantasmi dei recenti pareggi subiti da Salernitana e Udinese, il Milan ha vinto grazie alla giocata che non t'aspetti, quella di Kalulu preferito a Romagnoli dal primo minuto con un tiro all'angolo semplice, lineare ma efficace, come la sua prestazione.

E' bastato per ottenere l'obiettivo di serata, ma contro la squadra di Andreazzoli quella di Pioli ha mostrato due facce della stessa medaglia. Quella pimpante, aggressiva e tecnica del primo tempo - capace di sbloccare il match, controllandolo poi senza patemi e sfiorando il raddoppio in più occasioni tra le giocate di Leao, gli inserimenti di Florenzi e i colpi acrobatici di Giroud in area; e quella della ripresa, giocata sottoritmo, praticamente da fermo e in balìa del palleggio di un Empoli più organizzato, ma spuntato.

Per la serata di San Siro va bene così ai rossoneri che spostano tutta la pressione del weekend su Inter e Napoli, sapendo che alla prossima ci sarà una trasferta complicata in Sardegna contro un Cagliari ferito. L'Empoli, invece, ha dilapidato il lago di complimenti riempito nel girone d'andata. Non vince da 12 giornate e anche se la classifica per ora resta tranquilla, qualcosa deve essere cambiato.

LE PAGELLE

Kalulu 7 - Il suo momento magico continua con il gol che sblocca il match, un mancino non potente ma che inganna Vicario. Partita ottima anche in fase difensiva cercando l'anticipo su Pinamonti.

Kessie 5 - Girovagante per il campo, non è il suo ruolo specialmente quando il Milan deve impostare una gara d'attacco e non di rottura del gioco avversario. Qualche tocco superficiale in mezzo al campo fa indispettire anche il proprio pubblico.

Leao 6,5 - Siamo alle solite, quando si accende è semplicemente imprendibile. Gli manca l'ultima giocata per essere decisivo anche contro l'Empoli.

Fiamozzi 5 - Schierato da Andreazzoli per limitare Leao grazie alla propria velocità, fallisce nel compito passando un primo tempo in apnea.

IL TABELLINO

MILAN-EMPOLI 1-0

Milan (4-2-3-1): Maignan 6,5; Calabria 6, Kalulu 7, Tomori 6, Florenzi 6; Bennacer 6,5 (43' st Krunic sv), Tonali 6; Messias 6 (27' st Saelemaekers 5,5), Kessie 5 (27' st Diaz 5,5), Leao 6,5 (38' st Rebic sv); Giroud 6 (38' st Ibrahimovic sv). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Touré, Castillejo, Maldini. All.: Pioli 6.

Empoli (4-3-2-1): Vicario 6,5; Fiamozzi 5 (18' st Stojanovic 6), Romagnoli 6, Luperto 6, Cacace 6 (18' st Parisi 6); Zurkowski 6, Asllani 6, Bandinelli 5,5 (26' st Benassi 5,5); Bajrami 5,5 (26' st Di Francesco 5,5), Henderson 5 (18' st Cutrone 5); Pinamonti 5. A disp.: Ujkani, Ismajli, Viti, Tonelli, Stulac, Verre, La Mantia. All.: Andreazzoli 5,5.

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 19' Kalulu

Ammoniti: Tonali (M)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

Stefano Pioli è diventato il settimo allenatore a tagliare il traguardo delle 600 reti segnate dalle sue squadre nel massimo campionato italiano nell’era dei tre punti a vittoria.

Il Milan ha raccolto 63 punti nelle prime 29 gare stagionali, a partire dalla stagione 2006/07 non ha mai fatto meglio a questo punto del torneo nel massimo campionato italiano (63 anche nella stagione 2011/12).

Il Milan ha mantenuto la propria porta inviolata in due gare consecutive di Serie A per la prima volta nel 2022.

Il Milan ha vinto sei gare interne consecutive contro squadre neopromosse per la prima volta in Serie A dal periodo Agosto 2010 – Maggio 2012 con Massimiliano Allegri in panchina.

Secondo gol in Serie A per Pierre Kalulu e primo in questa stagione, l’altra rete del classe 2000 nel massimo campionato è quella messa a segno il 16 dicembre 2020 contro il Genoa.

Pierre Kalulu è diventato il 16° marcatore diverso del Milan in questa Serie A, solo Fiorentina ed Atalanta (17 entrambe) ne contano di più della squadra rossonera.

Il Milan è la prima squadra a mandare a segno tre giocatori francesi in una singola stagione di Serie A (Giroud, Hernández e Kalulu) dalla Fiorentina nel 2017/18 (Eysseric, Théréau e Veretout).

Il Milan ha realizzato 10 gol da fuori area in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei.

Olivier Giroud ha effettuato sette tiri in questa gara, record per lui in una singola partita con la maglia del Milan considerando tutte le competizioni.

L’Empoli non ha trovato il successo nelle ultime 12 gare disputate in questo campionato (6N, 6P), solo nel 1998/99 ha registrato una striscia più lunga senza successi in una singola stagione in Serie A (15).