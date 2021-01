Serie A, Milan-Atalanta 0-3: la Dea banchetta a San Siro con Romero, Ilicic e Zapata

MILAN-ATALANTA 0-3

Crolla il Milan nell'ultima partita del girone d'andata di Serie A con i rossoneri battuti in casa 0-3 dall'Atalanta di Gasperini, ma comunque campioni d'inverno. Rossoneri in difficoltà per tutta la partita e sorpresi dal colpo di testa al 26' di Romero sugli sviluppi di corner. Nella ripresa è dominio nerazzurro che prima hanno raddoppiato con Ilicic dal dischetto al 53', calando poi il tris con Zapata al 77'. Per il Milan solo un palo di Diaz. Milan-Atalanta, le foto del match





















LA PARTITA

Nel giorno in cui il Milan può tornare a festeggiare il titolo di "Campione d'inverno", la scena a San Siro se l'é presa tutta l'Atalanta dominando in lungo e in largo il match e portando a casa un 3-0 che, paradossalmente, sta pure stretto ai nerazzurri. La mossa muscolare di Pioli di mettere centimetri e forza fisica in mezzo al campo con Meite sulla trequarti non ha portato i frutti sperati per la capolista, mai in partita e sempre in balìa delle giocate di Ilicic e dell'organizzazione tattica dei bergamaschi, capaci di annullare in un colpo solo i punti di forza del Milan e accorciare in classifica sulle prime due della classe rispolverando la ferocia agonistica, fisica e tecnica dei tempi migliori. Per la squadra rossonera è la terza sconfitta stagionale con un denominatore comune: i tre gol presi dopo Lille e Juventus.

Tre reti subite che sarebbero potute essere molte di più. Per tutti i novanta minuti, con Meite o Diaz oppure con l'inserimento nella parte finale di Rebic e Mandzukic, il Milan ha portato un pressing inefficace contro la squadra di Gasperini, spegnendosi piuttosto velocemente dopo un inizio promettente e fatto di due occasioni per Ibrahimovic nel giro di due minuti. Lampi destinati con il passare dei minuti a restare tali contro l'aggressione uomo su uomo impostata da Gasperini che ha portato l'Atalanta a guadagnare metri, fiducia e occasioni da gol. L'allargamento di Zapata sulla sinistra ha lasciato spazio alla fantasia di Ilicic e alla qualità di Pessina nella parte centrale del campo, ma è dal quarto d'ora di gioco in poi che la contesa si è spostata nella parte di campo difensiva del Milan. Dopo due occasioni per Hateboer e un tiro dal limite di Ilicic, il gol del vantaggio è arrivato sugli sviluppi di corner con Romero, bravo a sorprendere Kalulu e schiacciare in rete di testa l'assist di Gosens. Per il difensore argentino una partita da incorniciare su Ibrahimovic condita da un gol e un assist.

Prima dell'intervallo proprio Ibra ha sfiorato col ginocchio il pareggio, ma nella ripresa la gara si è subito indirizzata ulteriormente verso la Dea. Merito di Ilicic - e colpa di Kessie - con lo sloveno colpito in area dal centrocampista ivoriano e freddo (e fortunato) dal dischetto nel battere sotto la pancia Donnarumma per il raddoppio che apre ulteriormente le maglie difensive di Pioli. La tenuta fisica dell'Atalanta nella pressione a tutto campo ha fatto la differenza e mandato ancora più in confusione il Milan costringendolo sempre a rifugiarsi nella palla lunga per Ibrahimovic, trovandosi poi scoperto nell'azione corale in ripartenza degli uomini di Gasperini con l'assist di Romero per il tris di Zapata (un palo in precedenza per il colombiano). Nel finale i rossoneri hanno provato a strappare la gioia per la bandiera, ma è stato il palo a dire di no a Brahim Diaz. Per il gruppo di Pioli resta l'amaro titolo d'inverno, comunque marchio di garanzia di una prima metà di campionato di gran livello.

IL TABELLINO

MILAN-ATALANTA 0-3

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu (12' st Musacchio), Kjaer, Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo (25' st Rebic), Meite (1' st Diaz), Leao (25' st Mandzukic); Ibrahimovic. A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Hauge, Tomori, Maldini, Colombo, Krunic. All.: Pioli.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti (45' st Palomino); Hateboer (22' st Maehle), De Roon, Freuler, Gosens (45' st Caldara); Ilicic (38' st Muriel), Pessina (45' st Malinovskyi); Zapata. A disp.: Rossi, Sportiello, Sutalo, Lammers, Depaoli, Ruggeri, Miranchuk. All.: Gasperini.

Arbitro: Mariani

Marcatori: 26' Romero, 8' st rig. Ilicic, 32' st Zapata

Ammoniti: Hernandez, Kessie (M); Gosens (A)

Espulsi: nessuno

