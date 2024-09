Serie A: Lookman-show, l'Atalanta rimonta e batte la Fiorentina

ATALANTA-FIORENTINA 3-2

I viola sognano con Martinez Quarta e Kean, ma vengono rimontati nell'arco di trenta secondi. Decisivo il nigeriano: gol e assist nell'inaugurazione del nuovo Gewiss Stadium

© Getty Images La prima con lo stadio al completo (dopo la maxi-ristrutturazione) vede esultare un'Atalanta mai doma, che ribalta due volte lo svantaggio e sconfigge 3-2 la Fiorentina in una gara folle, che conferma le statistiche sfortunate di Palladino contro Gasperini. I viola passano con Martinez Quarta e vengono ripresi da Retegui, ma ripassano con Kean e subiscono un letale uno-due nel recupero: De Ketelaere e Lookman (gol e assist) portano la Dea a sei punti.

LA PARTITA

Una strepitosa Atalanta ottiene la seconda vittoria consecutiva, rimontando e sconfiggendo 3-2 la Fiorentina: primo ko in viola per Palladino, dopo un letale uno-due. Avvio equilibrato al Gewiss, coi viola che resistono al pressing nerazzurro e ripartono con efficacia. La prima chance è per Mandragora dopo otto minuti, Carnesecchi c'è. Serve un quarto d'ora per sbloccare il match, con un gol decisamente caotico: Gosens colpisce sul corner di Biraghi, Carnesecchi fa un miracolo e una serie di rimpalli porta al tap-in di Martinez Quarta. La reazione dell'Atalanta è immediata, con un'azione strepitosa di Lookman e il cross per Retegui, che incorna di testa: quarto gol in quattro gare e aggancio a Thuram come capocannoniere. Siamo al 21' e la Dea ha pareggiato i conti, ma questa gara è imprevedibile. La Fiorentina si riprende infatti subito e ripassa in vantaggio al 31', col tocco di Kean sulla sponda di Gosens. L'ex juventino colpisce anche un palo e i viola sembrano in controllo, ma ecco la sorpresa nel finale.

De Ketelaere incorna e pareggia al 45', Lookman firma il sorpasso dopo trenta secondi con un'azione alla Leao, partendo e dribblando mezza Fiorentina prima di insaccare alle spalle di un incerto de Gea. Si va al riposo, dunque, sul 3-2 per l'Atalanta e Gasperini cambia: fuori un Hien in crisi, dentro Brescianini e de Roon scala in difesa. I suoi spingono, sfiorando il poker su un errore di de Gea e con una splendida azione: Retegui e Lookman si trovano con un rapidissimo uno-due, il nigeriano calcia out di poco. I viola rispondono con Gosens, ma nell'ultima mezz'ora c'è solo l'Atalanta: Zappacosta e Lookman sfiorano due volte la rete, de Gea salva i suoi. Nel finale i nerazzurri controllano e Gasperini esulta: prima vittoria nel nuovo Gewiss Stadium, finalmente al 100% di capienza dopo i lavori. I suoi salgono a 6 punti, Fiorentina ferma a quota 3.

LE PAGELLE

Lookman 7.5 - Semplicemente imprendibile nel giorno dell'inaugurazione del nuovo Gewiss. Gol, assist, sovrapposizioni continue e almeno un paio di reti sfiorate. Prestazione strepitosa, ai livelli di quelle viste nella scorsa Europa League.

Retegui 7 - Quattro gol in quattro gare, che con la maglia dell'Atalanta erano stati segnati solo da Pippo Inzaghi e Kessié. Il suo personale poker arriva con un perfetto stacco di testa, che corona un'ottima prestazione.

Hien 5 - Gira a vuoto per un tempo in un'Atalanta che soffre la fisicità di Moise Kean. Dovrebbe essere l'uomo deputato a neutralizzarlo, ma non riesce mai a prendere il tempo all'ex Juve.

Kean 7 - Strapotere fisico e fiuto da centravanti. Manca l'aggancio finale sul tocco di Martinez Quarta, gli riesce eccome sulla sponda (involontaria) di Gosens. Nella ripresa cala, ma la prestazione è di livello.



Mandragora 6.5 - L'unico giocatore che spicca nel centrocampo della Fiorentina, che fatica tremendamente a supportare la manovra. Sfiora il gol in avvio e quantomeno prova ad inserirsi, a differenza dei compagni che si limitano al compitino.

Colpani 5 - Dovrebbe essere l'uomo di raccordo tra Kean e la squadra, ma fallisce completamente nel compito. Avulso dal gioco e semplicemente spento, continua ad apparire l'ombra del giocatore ammirato nel Monza.

IL TABELLINO

ATALANTA-FIORENTINA 3-2

ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi 6; Djimsiti 5.5, Hien 5 (1' st Brescianini 6), Kolasinac 5.5; Bellanova 6, de Roon 6, Ederson 6.5, Ruggeri 6 (25' st Zappacosta 6); De Ketelaere 6.5, Lookman 7.5; Retegui 7 (25' st Pasalic 6). A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Sulemana, Cuadrado, Zaniolo, Samardzic, Palestra, Comi. All. Gasperini.

FIORENTINA (3-5-1-1) - de Gea 6; Martinez Quarta 6.5, Ranieri 5.5 (35' st Pongracic sv), Biraghi 6; Dodò 6, Mandragora 6.5 (16' st Richardson 6), Cataldi 5.5 (29' st Adli 6), Bove 5.5 (29' st Sottil 5.5), Gosens 6.5; Colpani 5.5 (16' st Ikoné 5.5); Kean 7. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Comuzzo, Moreno, Kayode, Parisi. All. Palladino.

Arbitro: Sacchi.

Marcatori: 15' Martinez Quarta (F), 21' Retegui (A), 31' Kean (F), 45' De Ketelaere (A), 46' pt Lookman (A).

Ammoniti: Bove (F), Hien (A), Mandragora (F), Richardson (F), Zappacosta (A).

--

LE STATISTICHE DI OPTA

L’Atalanta ha vinto la prima gara interna per almeno due campionati di Serie A di fila per la prima volta dal periodo tra settembre 2006 e agosto 2009 (tre in quel caso) - successo odierno contro la Fiorentina e contro il Monza (3-0) nella passata stagione.

Mateo Retegui è diventato il terzo giocatore nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) a realizzare almeno quattro reti nelle sue prime quattro gare con l’Atalanta in Serie A dopo Franck Kessie nel 2016 e Filippo Inzaghi nel 1996.

Mateo Retegui è il giocatore che ha realizzato più reti di testa (tre) nei cinque maggiori campionati europei in corso; più in generale, nessun giocatore ha segnato più reti di Mateo Retegui (quattro) in questa Serie A – a quota quattro anche Marcus Thuram.

Ademola Lookman ha sia segnato che fornito un assist in ognuna delle ultime due gare disputate in Serie A, anche nella precedente occasione l’avversaria era la Fiorentina (2 giugno 2024).

La Fiorentina è la squadra contro cui Ademola Lookman ha preso parte a più reti in Serie A (sei – quattro gol e due assist).

Charles De Ketelaere ha segnato una rete e fornito un assist in una singola gara di Serie A per la seconda volta nella competizione (18 dicembre 2023 v Salernitana la precedente); il belga ha preso parte a tre reti contro la Fiorentina (una rete e due assist) e contro nessun’altra formazione conta così tante partecipazioni nel torneo.

L’Atalanta ha battuto la Fiorentina in Serie A per la prima volta dal 2 ottobre 2022 (1-0 anche in quel caso in un match casalingo), chiusa una striscia di tre gare senza successi contro la Viola nella competizione (1N, 2P).

La Fiorentina (3N,1P) non ha vinto nessuna delle prime quattro gare stagionali di un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal 2019/20 (2N, 2P in quel caso con Vincenzo Montella alla guida).

La Fiorentina ha subito una sconfitta in Serie A per la prima volta dallo scorso 5 maggio (1-2 in trasferta contro l’Hellas Verona), chiusa una striscia di sette risultati utili consecutivi nella competizione (3V, 4N).

Moise Kean, due gol in questo campionato, ha trovato la rete per due incontri di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2022 (con la maglia della Juventus, contro Hellas Verona e Lazio in quel caso).

L’Atalanta è l’unica squadra contro cui Lucas Martínez Quarta vanta più di una rete realizzata in Serie A (due); più in generale quella nerazzurra è anche la formazione contro cui il difensore registra più partecipazioni nella competizione (tre – due gol e un assist).

L’Atalanta ha trovato la rete per 17 gare interne di fila di Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra marzo 1996 e marzo 1997 (18 in quel caso).

In questo anno solare solo in due occasioni sono stati segnati almeno cinque reti in un primo tempo di Serie A: oggi e il 2 giugno scorso, sempre in una gara tra Atalanta e Fiorentina.

Marten de Roon ha giocato contro la Fiorentina la 350a partita con la maglia dell’Atalanta tra tutte le competizioni mentre Mario Pasalic ha raggiunto le 200 presenze con l’Atalanta in Serie A.