Serie A: Lecce-Venezia 1-1, Baschirotto rimedia all'autogol di Gallo

LE STATISTICHE

• Il Lecce ha evitato la sconfitta in Serie A per la prima volta dallo scorso 16 febbraio (0-0 contro il Monza), interrompendo una serie di cinque ko consecutivi.

• Il Venezia ha pareggiato tre trasferte di fila in una stagione di Serie A per la prima volta da dicembre 1961.

• Il Lecce ha chiuso un match di Serie A con almeno 23 conclusioni per la prima volta dal 1° aprile 2024, contro la Roma (27 in quell’occasione).

• Tutte le quattro reti segnate da Federico Baschirotto in Serie A sono arrivate di testa: questo è il suo primo centro nella competizione dal 4 febbraio 2023 (contro la Cremonese).

• Thórir Helgason ha servito tre assist nelle ultime otto presenze in Serie A, dopo che non aveva servito alcun passaggio vincente nelle prime 18 gare nella competizione.

• Il Venezia ha beneficiato di un'autorete avversaria in Serie A per la prima volta dal 16 maggio 1999, contro l'Inter (con Sebastien Frey).

• Dal suo esordio in Serie A nell'agosto 2022, nessun giocatore ha realizzato più autogol di Antonino Gallo nel massimo campionato italiano: quattro, alla pari di Malick Thiaw.

• Tutte le ultime 11 reti subite dal Venezia in Serie A sono state realizzate nel corso della ripresa.