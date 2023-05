Serie A, Lecce-Spezia 0-0: senza emozioni lo scontro salvezza al Via del Mare

LECCE-SPEZIA 0-0

Le squadre di Baroni e Semplici hanno ripetuto il risultato dell'andata. I salentini si portano a +3 dal terzultimo posto

© ansa 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Lecce-Spezia 0-0, finisce senza reti e con poche emozioni l'anticipo della 36a giornata di Serie A all'ora di pranzo. Nello scontro salvezza del Via del Mare ha vinto la paura con le formazioni di Baroni e Semplici che hanno fotocopiato lo 0-0 dell'andata. Il pareggio va meglio al Lecce che resta a +2 sui liguri e a +3 sulla zona retrocessione occupata dal Verona, ma non mette al sicuro nessuno a 180 minuti dalla fine del campionato. Da segnalare solo un paio di conclusioni fuori misura di Nzola.

LA PARTITA

Qualche timido fischio ha accompagnato le squadre negli spogliatoi a fine partita. Lo spettacolo (non) offerto da Lecce e Spezia nello scontro salvezza ha messo in chiaro la paura di sbagliare di entrambe le formazioni, più attente a non prenderle che a trovare il modo di vincere e raccogliere tre punti d'oro a due giornate dalla fine del campionato. Al Via del Mare dopo lo 0-0 finale con un tiro nello specchio in totale, l'unico verdetto ufficiale è la retrocessione matematica della Cremonese.

Questo perché Lecce e Spezia hanno scelto di non scegliere, di non osare o semplicemente non ce l'hanno fatto ostaggi dei rispettivi limiti e paure che nel girone di ritorno hanno complicato la classifica di entrambe permettendo al Verona di rientrare. A 180 minuti dal termine dunque sia il Lecce di Baroni, a +3 dal Verona e +2 dai liguri, sia lo Spezia, ora con un punto di vantaggio sugli scaligeri, devono guardarsi le spalle in una situazione tutt'altro che tranquilla. La partita del resto ha raccontato proprio questo: nessuna vera azione degna di nota, né una squadra predominante in campo per novanta minuti trascorsi nel vuoto emozionale.

Ci ha provato un po' Nzola per lo Spezia nel primo tempo, spaventando Falcone con un sinistro a lato, ma anche il goleador dello Spezia è finito per battagliare con Umtiti lontano dalla porta. In mezzo al campo le due squadre si sono tolte e regalate il possesso a vicenda, accendendo un po' Strefezza per il Lecce nel secondo tempo ma senza l'imbucata giusta contro il 5-3-2 in fase difensiva ridisegnato da Semplici. Lo 0-0 insomma non serve a nessuno, ma di fatto probabilmente accontenta tutti: tranne i tifosi attesi da altre due giornate di ansia e il Verona.

LE PAGELLE

Strefezza 6 - Esce alla distanza dopo un primo tempo senza spazi e senza supporto. Si accende nella ripresa cercando di trovare la giocata giusta tra le linee. Non la trova, ma resta comunque uno dei pochi a provarci davvero.

Umtiti 6,5 - Si becca il primo giallo della partita ma solo perché è il giocatore più stressato dai movimenti di Nzola. Risponde con una prestazione solida nel momento più importante della stagione, contrastando in ogni centimetro del campo.

Nzola 5,5 - Il primo a provarci già dal primo tempo cercando delle conclusioni in prima persona che spaventano il Via del Mare. Bello scontro con Umtiti, che finisce con stancarlo prima del rush finale. A un quarto d'ora dalla fine però si divora di testa un gol da pochi passi, un errore che può risultare carissimo.

Shomurodov 5 - Semplici ha schierato il doppio centravanti sperando di mettere in difficoltà la retroguardia del Lecce, ma l'uzbeko non è mai entrato in partita sbagliando spesso movimenti o tocchi semplici.

IL TABELLINO

LECCE-SPEZIA 0-0

Lecce (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6, Baschirotto 6, Umtiti 6,5, Gallo 6; Oudin 5,5, Blin 6, Gonzalez 5,5 (15' st Askildsen 6); Strefezza 6, Colombo 5,5 (15' st Ceesay 6), Di Francesco 5,5 (46' st Pezzella sv). A disp.: Bleve, Dermaku, Romagnoli, Samek, Lemmens, Cassandro, Maleh. All.: Baroni 6.

Spezia (3-5-2): Dragowski 6; Wisniewski 6, Ampadu 5,5, Nikolau 6; Gyasi 5,5 (37' st Ferrer sv), Bourabia 6 (18' st Zurkowski 6), Esposito 6, Ekdal 5,5, Reca 6; Shomurodov 5 (18' st Agudelo 5,5), Nzola 5,5. A disp.: Zoet, Marchetti, Kovalenko, Cipot, Verde, Krollis. All.: Semplici 5,5.

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Umtiti, Blin (L); Wisniewski, Esposito, Nzola (S)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

Il Lecce ha giocato oggi la sua gara numero 600 in Serie A: 130 vittorie, 173 pareggi e 297 sconfitte per i salentini.

Due clean sheets consecutivi per lo Spezia: ai liguri non accadeva in Serie A da gennaio (contro Lecce e Torino).

Pareggio numero 13 per lo Spezia in questo campionato, solo la Salernitana (14) ne ha collezionati di più.

Due pareggi consecutivi per il Lecce: ai salentini non accadeva in Serie A da gennaio (contro Spezia e Milan).

Il Lecce ha collezionato due clean sheets nelle ultime tre gare casalinghe di Serie A: tanti quanti nelle precedenti 42 gare interne nella competizione.

Il Lecce è la prima squadra contro cui lo Spezia pareggia per 0-0 entrambi i match di uno stesso campionato di Serie A. Stessa cosa per il Lecce con lo Spezia.

Solo un tiro nello specchio subito per lo Spezia oggi, primato per i liguri in un match di questo campionato.

Il Lecce non ha subito tiri nello specchio oggi: è un record per i salentini in un match di Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05).