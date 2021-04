Serie A, Lazio-Torino verrà recuperata il 18 maggio

SERIE A

La partita verrà disputata quindi dopo la discussione del ricorso presentato dai biancocelesti

La sfida fra Lazio e Torino sarà recuperata il prossimo 18 maggio. Lo ha deciso il Consiglio della Lega Serie A, convocato oggi alle 19 per discutere sul tema. La sfida, inizialmente programmata per il 2 marzo, era stata rinviata in seguito allo stop imposto dall'Asl di Torino ai granata per i diversi casi di Covid che avevano colpito la squadra di Davide Nicola, che non si era così presentata all'Olimpico. La partita verrà disputata quindi dopo la discussione del ricorso presentato dalla Lazio al Collegio di garanzia del Coni contro la decisione di non sanzionare il Torino con il 3-0 a tavolino: il Collegio si riunirà, infatti, il prossimo 13 maggio. Getty Images

Il recupero della gara tra biancocelesti e granata si giocherà quindi a 5 giorni esatti dalla fine del campionato, con il rischio concreto di falsare o perlomeno incidere moltissimo sia sulla lotta per non retrocedere, sia su quella per un posto in Champions League.

