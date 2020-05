Serie A, l'anticipazione: in diurna solo 10 partite su 124

LA PROGRAMMAZIONE

Saranno solo 10 su 124 le partite di Serie A che si giocheranno alle 17.15, tutte nei turni del fine settimana (l'ultimo di giugno e quattro a luglio), e nessuna di queste sarà a Napoli e Lecce. In attesa che sia ufficializzato il calendario per la ripresa del campionato, secondo l'Ansa oltre metà dei match verra' programmata alle 21.30 e una cinquantina alle 19.15. Nessuna squadra, inoltre, giocherà più di due partite in diurna. La Serie A pronta alla maratona

Vedi anche Calcio Tommasi: "Gare in serata e più recupero per la Coppa Italia" Juventus-Lazio, big match scudetto del 34° turno, verrà molto probabilmente scelto come posticipo del lunedì il 20 luglio.

Non ci saranno partite in diurna nel primo fine settimana di gare, il 20 e 21 giugno, quando verranno recuperate quattro partite del 25° turno, e nemmeno nel fine settimana conclusivo della Serie A, quando le partite verranno spalmate in serale fra sabato 1 e domenica 2 agosto