Serie A: la Lazio ribalta il Bologna, Fiorentina in extremis contro la Cremonese

SERIE A

Immobile regala nel finale i primi tre punti ai biancocelesti: 2-1. Okereke e Buonaiuto non bastano al Franchi: il 3-2 al 95’ viene firmato da Mandragora (papera di Radu)

Serie A: Immobile regala la vittoria alla Lazio. Papera Radu e urrà Fiorentina

















































© ansa 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il debutto nella Serie A 2022-23 regala grandi emozioni all’Olimpico di Roma e al Franchi. La Lazio ribalta 2-1 il Bologna: vantaggio emiliano con Arnautovic su rigore (38’), pareggio con l’autogol di Silvestri (68’) e rete della vittoria di Immobile a 11’ dalla fine, con entrambe le formazioni che chiudono in dieci. La Cremonese, sul pari nonostante l’inferiorità numerica, subisce la beffa del 3-2 per la Fiorentina a opera di Mandragora al 95’ su papera di Radu.

LAZIO-BOLOGNA 2-1

La Lazio, pur soffrendo, completa nel finale la rimonta su un buon Bologna, che viene però punito all’Olimpico da qualche ingenuità di troppo. Due episodi chiave nel primo tempo. Prima il portiere Maximiano viene espulso per aver bloccato con le mani un pallone fuori dalla propria area di rigore: Basic farà spazio al portiere Provedel. Poi, con l’intervento scomposto di Zaccagni su Sansone, l’arbitro non ha dubbi nell’assegnare il rigore agli emiliani: proteste vibranti della Lazio, ma il Var conferma la decisione e Arnautovic trasforma. Bologna in vantaggio. La superiorità numerica degli emiliani, però, dura solo fino al 45’, quando il fallo netto su Lazzari costa il secondo cartellino giallo a Soumaoro. Nella ripresa si ribalta tutto. Al 68’ Skorupski devia un cross di Cambiaso direttamente verso De Silvestri, autore di un’autorete, mentre al 79’ Medel confeziona un regalo a Immobile, che si ritrova a tu per tu con Skorupski e lo fredda con una conclusione da distanza ravvicinata.

IL TABELLINO

LAZIO-BOLOGNA 2-1

Lazio (4-3-3): Maximiano 4; Lazzari 7 (38’ st Hysaj), Patric 6, Romagnoli 6, Marusic 5,5; Milinkovic-Savic 6,5 (38’ st Vecino sv), Cataldi 5,5 (20’ st Luis Alberto 6), Basic sv (8’ pt Provedel 6); Felipe Anderson 5,5 (38’ st Cancellieri sv), Immobile 7, Zaccagni 5,5. A disp.: Adamonis, Gila, Kamenovic, Radu, Marcos Antonio, Bertini, Luka Romero, Moro. All: Sarri 6,5

Bologna (3-4-1-2): Skorupski 6,5; Soumaoro 4, Medel 5,5, Lykogiannis 5 (20’ st Kasius 6); De Silvestri 5, Dominguez 5,5 (28’ st Barrow 5), Schouten 6, Cambiaso 5 (41’ st Vignato sv); Soriano 6 (20’ st Aebischer 5,5), Sansone 6 (1’ st Bonifazi 5,5); Arnautovic 6,5. A disp.: Bardi, Bagnolini, Amey, Angeli, Mbaye, Motolese, Urbansky, Orsolini, Raimondo. All.: Mihajlovic 5,5

Arbitro: Massimi

Marcatori: 38’ rig. Arnautovic (B), 23’ aut. De Silvestri (B), 34’ st Immobile (L)

Ammoniti: Sansone (B), Arnautovic (B), Soumaoro (B), Cambiaso (L), Lazzari (L), Aebischer (B), Immobile (L)

Espulsi: al 6’ Maximiano (L) per un fallo di mano, al 49’ Soumaoro (B) per doppio giallo

LE STATISTICHE DI LAZIO-BOLOGNA

Ciro Immobile è il quarto giocatore capace di andare a segno all’esordio stagionale in Serie A per cinque campionati consecutivi nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Roberto Muzzi, Andriy Shevchenko e Luis Muriel.

Nelle ultime 10 stagioni di Serie A soltanto Luis Muriel (10) ha realizzato più gol all’esordio stagionale rispetto a Ciro Immobile (nove in 10 partite).

Ciro Immobile ha preso parte a sette gol nelle ultime sette presenze in Serie A contro il Bologna (7 in totale - cinque gol e due assist).

La Lazio ha vinto la prima partita stagionale in quattro campionati di fila per la prima volta nella competizione. Questa è la quarta vittoria di fila in casa contro il Bologna in Serie A, striscia record in questo millennio per i biancocelesti.

Luis Maximiano ha ricevuto l’espulsione più veloce dall’inizio di un match per un giocatore al debutto in Serie A dal 1994/95 (sesto minuto).

Quella di Luis Maximiano è la seconda espulsione più veloce alla prima giornata di Serie A dal 1994/95, dopo quella di Ceccherini contro il Milan con la maglia del Crotone (al 5' il 20 agosto 2017).

Tutte le 15 reti realizzate da Marko Arnautovic in Serie A sono arrivate dall’interno dell’area di rigore. Considerando la scorsa stagione, l’austriaco ha realizzato sei gol nelle ultime sette presenze nel massimo campionato.

Lorenzo De Silvestri ha causato il suo primo autogol in Serie A alla presenza numero 403 nella competizione. Era dal dicembre 2021 che il Bologna non subiva gol in questo modo (Soumaoro vs Torino).

Terza espulsione in Serie A per Adama Soumaoro, tutte con la maglia del Bologna. Dal suo esordio nel massimo campionato il 9 febbraio 2020, nessun giocatore ha collezionato più cartellini rossi nella competizione (come i compagni di squadra Soriano e Schouten).

FIORENTINA-CREMONESE 3-2

Match pirotecnico al Franchi che la Fiorentina si aggiudica all’ultimo respiro e in maniera rocambolesca. Al 16’ una grande azione di Kouamé mette nelle condizioni Bonaventura di concludere di prima intenzione senza lasciare scampo a Radu. Passano tre minuti e l’ex Venezia Okereke approfitta di una disattenzione della difesa viola e, di testa, firma l’1-1. Non c’è tempo per prendere fiato, perché al 34’ Kouamé cambia il gioco per Sottil, che mette in mezzo per Jovic, il quale si libera di Vasquez e fulmina l’ex portiere dell’Inter con una conclusione chirurgica. Sembra piovere sul bagnato per i lombardi: al 43’, infatti, Escalante viene espulso direttamente per via di un’entrata col piede a martello su Kouamé. Gli ospiti non mollano e agguantano il 2-2 al 69’: corner battuto da Buonaiuto direttamente in porta, con Gollini che respinge con la palla già oltre la linea. Per togliere qualsiasi dubbio, Bianchetti lo spedisce definitivamente (per quanto “inutilmente”) in porta. Tutto finito? Nemmeno per sogno. Quinto minuto di recupero: tiro-cross di Mandragora e papera di Radu, che di fatto si butta il pallone nella propria porta.

IL TABELLINO

FIORENTINA-CREMONESE 3-2

Fiorentina (4-3-3): Gollini 5; Benassi 5,5 (25’ st. Dodò 6), Milenkovic 6, Martinez Quarta 5, Biraghi 5,5; Bonaventura 6,5, Amrabat 5,5 (32’ st. Mandragora 6,5), Maleh 5,5 (25’ st Zurkowski 6); Kouamè 6,5 (32’ st. Saponara sv), Jovic 6,5, Sottil 6,5 (41’ st. Gonzalez sv). A disp.: Terracciano, Cerofolini, Venuti, Terzic, Nastasic, Duncan, Bianco, Ikonè, Cabral. All.: Italiano 6

Cremonese (3-4-1-2): Radu 4; Bianchetti 5,5, Chiriches 5 (1’ st. Ascacibar 6), Vasquez 5; Sernicola 5,5 (1’ st. Quagliata 6), Pickel 5,5 (20’ st. Buonaiuto 6.5), Escalante 4, Ghiglione 6,5 (37’ st Aiwu sv); Zanimacchia 6; Dessers 6, Okereke 6,5 (42’ st. Di Carmine sv). A disp.: Saro, Sarr, Ndiaye, Baez, Acella, Tsadjout, Milanese, Ciofani, All.: Alvini 6

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 16’ Bonaventura (F), 19’ Okereke (C), 34’ Jovic (F), 23’ st Buonaiuto (C), 50’ st Mandragora (F)

Ammoniti: Chiriches (C), Ghiglione(C), Okereke (C)

Espulsi: al 44’ Escalante (C) per un brutto fallo

LE STATISTICHE DI FIORENTINA-CREMONESE

La Fiorentina ha vinto una gara d’esordio stagionale in Serie A giocato con una neopromossa per la prima volta dal 6 ottobre 1974, 1-0 contro la Ternana.

La Cremonese ha sempre perso al suo esordio stagionale in Serie A: otto KO su otto; tra le formazioni che hanno sempre trovato la sconfitta, è quella che conta più precedenti.

Era dal 25 agosto 2012 che la Fiorentina non segnava una rete in Serie A nei minuti di recupero nel corso della prima giornata, con Stefan Jovetic contro l’Udinese in quell’occasione.

Luka Jovic è l’unico giocatore che è andato a segno in tre dei cinque grandi campionati europei dall’inizio del 2021 a oggi (Bundesliga, Liga e Serie A).

Il 39% dei gol della Fiorentina in Serie A dal 2020/2021 sono stati segnati da giocatori serbi (43 su 109).

Giacomo Bonaventura è andato a segno nella sua 12ª differente stagione in Serie A: dal suo esordio nella competizione nel 2007/2008, nessun centrocampista ha fatto meglio (12 anche per Antonio Candreva e Josip Ilicic).

La Cremonese è la 26ª avversaria differente contro cui Giacomo Bonaventura ha trovato il gol in Serie A.

Sei delle otto reti di David Okereke in Serie A sono state messe a segno in trasferta.

Quello di Okereke è solo il secondo gol segnato dalla Cremonese nel corso di un primo tempo in una prima giornata di Serie A, dopo la rete di Otello Subinaghi, il 6 ottobre 1929 contro la Pro Patria.

Gonzalo Escalante è il primo giocatore della Cremonese ad essere espulso in Serie A da Giovanni Dall'Igna, il 5 maggio 1996 contro il Vicenza.

Prima di scendere in campo, l'11 titolare della Cremonese contava insieme 335 presenze in Serie A, appena 16 in più del solo Giacomo Bonaventura.

La Cremonese ha giocato una partita di Serie A 26 anni e 94 giorni dopo la precedente (12 maggio 1996 v Milan), solo tra il 1930 e il 1984 sono trascorsi più giorni tra due incontri consecutivi dei grigiorossi nella competizione (54 anni e 80 giorni in quell'occasione).