Serie A, l'Aia ammette: "I rigori per Udinese e Parma non erano da concedere"

L'Aia lo ha ammesso chiaramente: Lecce-Udinese e Parma-Bologna, due gare dell'ultimo turno di Serie A, sono state 'condizionate' da due errori arbitrali. Protagonisti i fischietti in campo ma anche il Var, specialmente al Via del Mare. Sotto la lente d'ingrandimento il rigore assegnato ai bianconeri dopo on field review, e inizialmente non concesso dall'arbitro Bonacina, il quale aveva giudicato come regolare il colpo di Jean su Lovric. "È un bel colpo però" dicono Guida e Serra al Var che richiamano il direttore di gara al monitor. Richiamo errato come confermato da Antonio Damato, oggi responsabile del settore tecnico arbitrale: "L'intervento non è assolutamente falloso - le parole pronunciate a Open Var -. Entrambi i calciatori, attaccante e difensore, si contendono questo pallone, il difensore allarga un po' le braccia, ma in una dinamica non fallosa a protezione appunto del pallone e nel prendere posizione".