Serie A, in arrivo una super giornata: si gioca per Scudetto, Europa e salvezza

La trentasettesima giornata di Serie A, aperta sabato con Genoa-Atalanta, propone nove partite in contemporanea, con in palio tutti gli obiettivi. Napoli e Inter, impegnate con Parma e Lazio, si giocano lo Scudetto. In chiave Europa, potrebbero risultare decisive Juventus-Udinese, Roma-Milan e Fiorentina Bologna. E attenzione pure alla lotta per la salvezza, con Lecce-Torino, Verona-Como, Monza-Empoli e Cagliari-Venezia.



CORSA SCUDETTO: PRIMO MATCH POINT PER IL NAPOLI

La Serie A torna a disputare nove partite in contemporanea: l'ultima volta il 10 novembre 2010, quasi quindici anni fa. Questo perché è tutto da decidere, anche e soprattutto in chiave Scudetto: il Napoli si presenta al turno con un +1 sull'Inter e dunque con il primo match point. Se Conte batte il Parma al Tardini e Inzaghi perde a San Siro contro la sua ex squadra, la Lazio, allora arriverà il quarto tricolore per i campani. Gli azzurri, però, giocano senza Juan Jesus, Buongiorno e Lobotka su un campo difficile, perché contemporaneamente i gialloblù scendono in campo per salvarsi.



Al Meazza, invece, Inzaghi non farà turnover a eccezione di Pavard e Lautaro: il pareggio del Napoli col Genoa ha riacceso il sogno Scudetto e i ragionamenti in vista della finale di Champions sono stati stravolti. L'Inter ci proverà, a prescindere dal risultato di Parma: e chissà che non possano arrivare buone notizie dall'Emilia. I nerazzurri, insomma, non vogliono avere rimpianti.



CORSA CHAMPIONS: LA JUVE PROVA A CHIUDERE I CONTI

Sarà una grande giornata anche per quanto riguarda la corsa Champions. A pari punti con la Lazio, ma in vantaggio nei confronti diretti, c'è la Juventus, al momento quarta grazie anche al +1 sulla Roma. Tudor ospita l'Udinese e anche per i piemontesi è match point, anche se serviranno buone notizie dagli altri campi, tra cui i passi falsi delle romane e non solo.



Con la Lazio impegnata a San Siro con l'Inter, si giocano anche Roma-Milan e Fiorentina-Bologna. Visti i recenti risultati, i rossoneri e i viola sono tenuti in corsa soltanto dai calcoli, per cui a giocarsi di più sono Ranieri e Italiano, galvanizzato dalla vittoria della Coppa Italia. Servono però due vittorie e dei mancati successi di Juventus e Lazio. Un incrocio complicato, ma l'aritmetica tiene in corsa tutte e sei le squadre.



CORSA SALVEZZA: LECCE-TORINO E CAGLIARI-VENEZIA DA BRIVIDI

Infine, la salvezza, una lotta che lega indissolubilmente cinque partite. Oltre al Parma che ospita il Napoli, infatti, si giocano Monza-Empoli, con i brianzoli già retrocessi, e Lecce-Torino, con toscani e salentini a 28 punti e a -1 dal Venezia. Proprio i lagunari giocano la partita intorno alla quale potrebbe ruotare tutto: la sfida all'Unipol Domus contro il Cagliari. I sardi sono a quota 33, dunque a +5 sul terzultimo posto, ma non ci si può rilassare e c'è da chiudere i conti. Lo stesso vale per il Verona, che ospita al Bentegodi un Como tranquillo ma spettacolare e comunque reduce da sei vittorie di fila.