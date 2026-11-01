Serie A, il Frosinone non si ferma più: battuto anche il Torino

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Il Frosinone vince ancora, e questa volta lo fa anche senza subire gol. Allo Stirpe la squadra di Alvini batte il Torino 2-0, in una partita dominata soprattutto nella ripresa e decisa dai gol al 48’ di Ghedjemis e di Calò allo scadere. Nella prima frazione, infatti, i giallazzurri non riescono a rendersi pericolosi con costanza, e la migliore occasione arriva sul mancino di Aboukhlal dopo appena 7’. La partita potrebbe complicarsi ulteriormente per il Frosinone a causa dell’infortunio alla caviglia subito da Antonio Raimondo, costretto a lasciare il posto al 30’ a Birligea. La prima frazione si chiude così sullo 0-0, senza particolari emozioni.
Nel secondo tempo la squadra di Alvini ha tutto un altro piglio, e al 48’ va avanti con Ghedjemis, che segna il primo gol in questo campionato, con un mancino da fuori su assist di Kvernadze. L’algerino poco dopo ha la chance di raddoppiare, ma a porta vuota viene fermato da un super intervento di Saul Coco. Di lì in poi è Calò show: il centrocampista, reduce da tre gol consecutivi, ingaggia una sfida con Perri e, dopo due tentativi – e un palo – riesce a battere il portiere avversario allo scadere. Finisce così 2-0 allo Stirpe: Frosinone a quota 20 e saldamente sesto in classifica; secondo stop consecutivo per il Toro, che resta fermo a 13 punti al decimo posto.
IL TABELLINO
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani 6; Tchato 6 (35’ s.t. Amey 6,5); Calvani 6,5, Monterisi 6,5, Bracaglia 6,5; Masini 6,5 (22’ s.t. Cichella 6), Calò 7,5; Ghedjemis 7, Schmid 6 (22’ s.t. Hasa 6), Kvernadze 7 (35’ s.t. Zerbin s.v.); Raimondo 6 (30’ p.t. Birligea 6,5). Allenatore: Massimiliano Alvini 7
TORINO (3-5-3): Perri 6; Coco 6,5, Ismajli 6, Comuzzo 6; Belghali 5,5 (26’ s.t. Oristanio 5,5), Vlasic 5,5, Bragança 6, Gineitis 5,5 (1’ s.t. Ilkhan 5,5), Aboukhlal 5,5 (1’ s.t. Patterson 5,5); Adams 5 (26’ s.t. Zapata 5,5), Simeone 5 (36’ s.t. Kulenovic s.v.). Allenatore: Ignazio Abate 5,5
ARBITRO: Mucera
MARCATORI: 48’ Ghedjemis (F)
AMMONITI: Aboukhlal (T), Gineitis (T), Masini (F), Coco (T)
ESPULSI: -
LE STATISTICHE OPTA DI FROSINONE-TORINO
Il Frosinone è la quarta neopromossa a collezionare almeno 20 punti dopo le prime 10 giornate di un singolo campionato di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo la Fiorentina nel 1994/95 (21), il Chievo nel 2001/02 (20) e la Juventus nel 2007/08 (20).
Il Frosinone è la squadra che conta più giocatori che hanno preso parte ad almeno cinque gol in questa stagione nei cinque principali campionati europei in corso: cinque (Raimondo, Kvernadze, Schmid, Ghedjemis e Calò).
Sono 24 i gol del Frosinone dopo 10 giornate in questa Serie A, record a questo punto di un singolo massimo campionato per una neopromossa al pari del Napoli nel 1950/51 e della Fiorentina nel 1994/95.
Farès Ghedjemis ha segnato il suo primo gol in Serie A al suo 24° tiro nella competizione. Prima di questa giornata, solo Armand Laurienté (28) aveva calciato più volte tra i giocatori ancora a secco di reti rispetto all'esterno del Frosinone (22).
Il Frosinone è la prima squadra neopromossa a centrare almeno cinque vittorie casalinghe di fila in Serie A dall'Hellas Verona nella stagione 2013/14 (sei in quel caso).
Solo Juan Miranda e Mattia Zaccagni (cinque ciascuno) vantano più assist in questa Serie A rispetto a Giorgi Kvernadze (quattro come i compagni di squadra Ghedjemis e Schmid, Diouf e Dybala).
Il Frosinone è una delle sole due squadre nei cinque maggiori campionati europei a contare tre giocatori con almeno quattro assist ciascuno (Giorgi Kvernadze, Farès Ghedjemis e Romano Schmid, tutti a quota quattro), insieme al Barcellona (Lamine Yamal, Fermin Lopez e Anthony Gordon).
Giacomo Calò ha segnato per la quarta partita consecutiva in Serie A; l'ultimo centrocampista a riuscirci nel massimo campionato era stato Nikola Vlasic con il Torino nel dicembre 2025, mentre l'ultimo centrocampista italiano a raggiungere tale traguardo era stato Daniele Baselli, sempre con la maglia del Torino, tra agosto e settembre 2015.
Il Frosinone ha mantenuto la porta inviolata per la terza partita consecutiva contro il Torino in Serie A, dopo aver subìto undici gol nelle prime quattro sfide contro i granata; solo contro il Bologna (quattro) i ciociari hanno registrato più clean sheet nel massimo campionato rispetto ai tre ottenuti contro il Torino.