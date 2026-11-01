Serie A, il Frosinone non si ferma più: battuto anche il Torino

Nel secondo tempo la squadra di Alvini ha tutto un altro piglio, e al 48’ va avanti con Ghedjemis, che segna il primo gol in questo campionato, con un mancino da fuori su assist di Kvernadze. L’algerino poco dopo ha la chance di raddoppiare, ma a porta vuota viene fermato da un super intervento di Saul Coco. Di lì in poi è Calò show: il centrocampista, reduce da tre gol consecutivi, ingaggia una sfida con Perri e, dopo due tentativi – e un palo – riesce a battere il portiere avversario allo scadere. Finisce così 2-0 allo Stirpe: Frosinone a quota 20 e saldamente sesto in classifica; secondo stop consecutivo per il Toro, che resta fermo a 13 punti al decimo posto.