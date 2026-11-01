Rigore Como-Venezia, Fabregas spiega: "Anche a me sembrava netto, ma..."

01 Nov 2026 - 16:17
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Cesc Fabregas ha parlato così in conferenza stampa dell'episodio del rigore non dato al Venezia per tocco di mano di Milla: "A me è sembrato rigore netto quando l'ho visto, però prima di venire qua mi sono informato se fosse rigore o no: non lo dico io, a me hanno detto che non è rigore perché Luis non muove il braccio e prova a mettere il braccio fuori. A me sembrava rigore, siamo stati fortunati, ma la gente che capisce più di me, la gente professionista, ha detto che non era rigore. Il nostro? Era più netto: se arriva la palla lì a Tasos e da dietro non lo toccano è gol. È difficile, lo dico con onestà". 

Queste le parole del tecnico del Como, mentre Davide Nicola dopo la partita ha puntato il dito sul Var: "Per me l’arbitro oggi ha fatto benissimo, non ho capito cosa sia successo dopo. Ma ne dovrà rispondere l’Aia".

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