Nicola: "Rigore tolto al Venezia? Non ho capito intervento Var"

01 Nov 2026 - 16:32
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"Il rigore? L'arbitro aveva deciso bene, non ho capito cosa sia successo dopo. Già è difficile per le realtà come noi a confronto chi chi ha obiettivi diversi. Il regolamento così piace, ma se il rigore è stato fischiato non capisco l'intervento del Var". Così l'allenatore del Venezia Davide Nicola commenta ai microfoni di Sky Sport il rigore prima assegnato e poi tolto alla sua squadra contro il Como. "Veniamo da quattro partite in cui abbiamo dimostrato di essere competitivi, dimostrando idee e organizzazione. Alla terza gara in una settimana stavamo seguendo lo spartito tattico un episodio così cambia, poi magari il Como la vince uguale ma io devo tutelare i miei ragazzi. Dobbiamo credere in quello che facciamo, senza abbatterci mai e gli altri devono fare quello che gli compete", ha aggiunto. "Lotteremo fino alla fine per cercare di mantenere la categoria, per questo dobbiamo lavorare di più per migliorare alcune cose. A noi il compito di portare i giocatori al massimo", ha concluso.

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