Serie A, il CIES prevede l'esito del campionato: Inter campione

IL MODELLO STATISTICO

Secondo il modello statistico elaborato dall'osservatorio sul calcio i nerazzurri torneranno a imporsi, mentre le qualificate alla Champions resteranno le stesse del 2021/22

Un nuovo modello statistico mette l'Inter sul trono della Serie A 2022/23. Dopo l'algoritmo elaborato dal sito specializzato fivethirtyeight.com, che a inizio agosto aveva previsto i nerazzurri campioni, anche l'Osservatorio sul calcio del CIES (Centro Internazionale di Studi sullo Sport) ha indicato la squadra di Inzaghi come principale indiziata a cucirsi sul petto lo scudetto. Nella classifica elaborata dagli esperti al secondo posto si piazza il Milan campione in carica, seguito da Napoli e Juventus. In sostanza approderebbero in Champions League le stesse squadre della passata stagione.

Il modello con cui è stata elaborata la classifica si basa sulle performance delle ultime due stagioni, sulle spese sostenute dai club nell'ultima sessione di mercato e su quello che il CIES definisce "experience capital" dei giocatori attualmente in rosa, ossia un parametro che valuta l'esperienza di una squadra sulla base dei match disputati in carriera dai suoi componenti, del blasone dei club per cui hanno militato, delle competizioni in cui hanno giocato e così via.

In Europa League si qualificherebbero Atalanta e Roma, mentre la Lazio chiuderebbe al settimo posto, in zona Conference League. Niente Europa invece per la Fiorentina, che chiuderebbe addirittura nona dietro al Sassuolo. Buon 15° posto per il Monza, che si garantirebbe così la salvezza, mentre farebbero subito ritorno in Serie B la Cremonese e il Lecce, insieme alla Salernitana.

La Serie A sarebbe l'unico dei top 5 campionati europei a non confermare i campioni in carica: secondo il modello del CIES, infatti, il Manchester City sarebbe ancora campione in Inghilterra (con l'attuale capolista Arsenal fuori addirittura dalla zona Champions), il Psg in Francia, il Bayern Monaco in Germania e il Real Madrid in Spagna.