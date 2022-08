Serie A, un algoritmo ha previsto la classifica: scudetto all'Inter, Juve settima 

© fivethirtyeight.com

La Serie A non è ancora iniziata, ma negli Stati Uniti alcuni esperti hanno già pronosticato la classifica della stagione 2022/2023 utilizzando uno speciale algoritmo denominato "SPI" (Soccer Power Index). Secondo i dati raccolti da fivethirtyeight.com, sito americano specializzato in statistiche, sarà l'Inter a vincere il prossimo scudetto davanti a Milan, Napoli e Atalanta. Molto più lontana invece la Juve. Scorrendo ulteriormente la classifica emersa dalle analisi made in USA, infatti, i bianconeri figurano soltanto al settimo posto, dietro a Roma e Lazio e davanti a Fiorentina, Torino e Sassuolo.