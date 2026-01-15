Serie A: il Bologna si sblocca, vittoria col brivido a Verona

© Getty Images
Il recupero della 16a giornata restituisce il sorriso al Bologna. La squadra di Italiano si sblocca dopo sette gare senza vittoria e si riporta a un solo punto dal settimo posto, scavalcando la Lazio. I rossoblù non hanno però vita facile contro l'Hellas Verona, che passa in vantaggio con Orban (13') e sfiora il pari nel finale, ma viene sconfitto per 3-2. Decisivi, per la vittoria, gli eurogol di Orsolini (21') e Castro (43'), marcatori di giornata insieme a Odgaard (29'). L'autorete di Freuler (71') e il tridente schierato da Zanetti, con Giovane insieme a Sarr e Orban, non bastano per regalare un punto agli scaligeri e il sogno di rimonta gialloblù sbatte su Ravaglia. Verona sempre ultimo, col Pisa, a quota 13 punti.
IL TABELLINO
HELLAS VERONA-BOLOGNA 2-3
HELLAS VERONA (3-5-2) - Montipò 6; Unai Núñez 5 (1' st Slotsager 6), Nelsson 5.5, Valentini 5.5; Niasse 5.5 (31' st Cham 6), Suat Serdar 5.5 (7' st Gagliardini 6), Al-Musrati 5 (7' st Giovane 6), Bernede 6.5, Bradaric 6; Orban 6.5, Sarr 5.5 (36' st Mosquera sv). A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Harroui, Ebosse, Isaac. All. Zanetti.
BOLOGNA (4-2-3-1) - Ravaglia 6.5; Holm 5.5 (34' st Zortea sv), Heggem 6, Vitik 5.5, Juan Miranda 6; Freuler 5.5, Pobega 6.5 (20' st Moro 6); Orsolini 7 (44' st Fabbian sv), Odgaard 6.5 (34' st Ferguson sv), Dominguez 6.5; Castro 6.5 (20' st Immobile 5.5). A disposizione: Skorupski, Pessina, Rowe, Casale, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Sulemana. All. Italiano.
Arbitro: Mariani.
Marcatori: 13' Orban (V), 21' Orsolini (B), 29' Odgaard (B), 43' Castro (B), 26' st aut. Freuler (V).
Ammoniti: Unai Núñez (V), Vitik (B), Orsolini (B).
LE STATISTICHE OPTA DI VERONA-BOLOGNA
Riccardo Orsolini (100 - 72 gol e 28 assist) è il primo giocatore italiano nato dal 1997 in avanti a toccare quota 100 partecipazioni attive a una rete in Serie A, nonché il quarto giocatore nato dal 1997 in avanti in generale a raggiungere questo traguardo dopo Dusan Vlahovic, Rafael Leão e Lautaro Martinez.
Dal suo esordio in Serie A col Bologna (febbraio 2018) Riccardo Orsolini (100 – 72G 28A) è solo il terzo giocatore Italiano ad aver raggiunto quota 100 partecipazioni attive a una rete in Serie A, dopo il suo compagno di squadra Ciro Immobile (157) e Domenico Berardi (129).
Il Bologna è tornato a vincere una partita di Serie A per la prima volta dal 22 novembre scorso (3-0 vs Udinese), interrompendo una striscia di sette incontri di fila senza successi nella competizione (3N, 4P).
Tra i giocatori che hanno segnato almeno 15 gol nelle ultime tre stagioni nei cinque principali campionati europei, solamente Lamine Yamal (21 - classe 2007) e Kenan Yildiz (16 - classe 2005) sono più giovani di Santiago Castro (15 - classe 2004).
Il Bologna (3502) è diventato la nona squadra a tagliare il traguardo dei 3500 gol in Serie A, dopo Juventus, Inter, Milan, Roma, Fiorentina, Lazio, Napoli e Torino.
Il Bologna è tornato a segnare più di una rete in una partita di Serie A per la prima volta dal 22 novembre scorso (3-0 vs Udinese).
Riccardo Orsolini è tornato a segnare su azione in Serie A per la prima volta dal 19 ottobre scorso (vs Cagliari) - entrambe le sue ultime reti su azione nel massimo torneo sono arrivate da fuori area, tante quante nelle 24 precedenti.
Il Bologna ha segnato in almeno nove trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal maggio 1967 (10 in quel caso).
Dopo l’assist nel match contro il Como e il gol odierno contro l'Hellas Verona, Santiago Castro è stato coinvolto in una marcatura per due gare di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2025.
Jens Odgaard ha segnato sei gol in questa stagione (quattro in Serie A, due in Europa League) e non ha mai fatto meglio in una singola annata con la maglia di un club dei cinque principali campionati europei (sei reti anche nel 2024/25, tutte nel massimo campionato).
Nessuna squadra ha perso più partite dell’Hellas Verona in questo campionato di Serie A (11, come il Lecce).
Nessuna squadra ha perso più partite casalinghe dell’Hellas Verona nel campionato di Serie A in corso (sei, come Pisa e Lecce).
L’Hellas Verona ha perso tre partite casalinghe consecutive in Serie A per la prima volta dal dicembre 2024 (vs Inter, Empoli e Milan in quel caso).
Gift Orban ha segnato sei gol in questa stagione con l'Hellas Verona in Serie A e solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione con una singola squadra in carriera nei cinque principali campionati europei (15 con il Gent nel 2022/23).
Gift Orban (sei reti) è il primo esordiente assoluto a realizzare più di cinque reti nelle prime 20 partite stagionali dell’Hellas Verona in Serie A da Casper Tengstedt (sei nel 2024/25).
Il Bologna ha segnato almeno tre gol nel primo tempo in un match di Serie A per la prima volta dal 5 ottobre scorso (vs Pisa) – I felsinei sono l’unica squadra che ha realizzato almeno tre reti nei primi 45 minuti in più di un incontro nel massimo torneo in corso (due).
L’Hellas Verona ha perso almeno due partite di fila per la quinta volta in questo campionato.
Remo Freuler è il primo giocatore del Bologna a registrare un autogol in Serie A da Santiago Castro nel dicembre 2024, anche allora proprio contro l'Hellas Verona - per lo svizzero si tratta della seconda autorete nel massimo torneo dopo quella risalente all'aprile 2022 (vs Torino con la maglia dell'Atalanta).