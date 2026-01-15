Serie A: il Bologna si sblocca, vittoria col brivido a Verona

Il recupero della 16a giornata restituisce il sorriso al Bologna. La squadra di Italiano si sblocca dopo sette gare senza vittoria e si riporta a un solo punto dal settimo posto, scavalcando la Lazio. I rossoblù non hanno però vita facile contro l'Hellas Verona, che passa in vantaggio con Orban (13') e sfiora il pari nel finale, ma viene sconfitto per 3-2. Decisivi, per la vittoria, gli eurogol di Orsolini (21') e Castro (43'), marcatori di giornata insieme a Odgaard (29'). L'autorete di Freuler (71') e il tridente schierato da Zanetti, con Giovane insieme a Sarr e Orban, non bastano per regalare un punto agli scaligeri e il sogno di rimonta gialloblù sbatte su Ravaglia. Verona sempre ultimo, col Pisa, a quota 13 punti.