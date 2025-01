Serie A, i recuperi della 19a giornata: Milan a Como, tutti gli occhi su Atalanta-Juve

COMO-MILAN - Alle 18 sarà la volta dei rossoneri, in un match delicato per l'umore della squadra di Sergio Conceiçao. L'entusiasmo della vittoria in Supercoppa è stato in parte cancellato dal pareggio col Cagliari e dai fischi di San Siro, e i rossoneri hanno bisogno di un risultato positivo per restare in scia all'Europa. Pochissimi cambi previsti per il Milan, che dovrebbe mantenere la trequarti vista nelle ultime sfide (Pulisic, Reijnders, Leao) e confermare Musah-Fofana in mezzo: possibile il rientro di Gabbia, Abraham ha sorpassato Morata. Giocherà Emerson Royal, di rientro dalla squalifica, mentre Fabregas ha il dubbio legato a Nico Paz: il fantasista vorrebbe giocare subito, ma può vincere la prudenza dopo l'entrataccia di Gigot e quell'infortunio sfiorato. Giocherà dall'inizio, invece, il neoacquisto Caqueret (ex Lione) al pari di Jean Butez. Gara speciale per Patrick Cutrone, che ritrova i rossoneri.