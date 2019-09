Serie A, gli stipendi degli allenatori: Conte stacca tutti

I DATI

Antonio Conte senza rivali nella classifica degli ingaggi degli allenatori di Serie A. Il tecnico dell'Inter percepisce 11 milioni netti (più di Mourinho al primo anno in nerazzurro): è il quinto più pagato in Europa (in vetta c'è il cholo Simeone con 23 mln). Alle spalle dell'ex Chelsea si piazzano, abbastanza distanti, Maurizio Sarri che guadagna 5,5 milioni alla Juventus e Carlo Ancelotti con i 5 milioni che gli garantisce il Napoli. Le tre candidate allo scudetto dominano dunque sono in prima fila anche da questo punto di vista. Serie A 2019-20: gli stipendi degli allenatori





















































































Ultime gallery Vedi tutte

Nella graduatoria stilata dalla Gazzetta dello Sport troviamo via via gli altri tecnici: Marco Giampaolo al Milan si deve 'accontentare' (si fa per dire...) di 2 milioni, superato da Fonseca, Mihajlovic e Gasperini (quest'ultimo ha rinnovato da poco). All'ultimo posto c'è Igor Tudor: lo stipendio all'Udinese è di 500.000 euro più bonus.