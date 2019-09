Serie A 2019/20, la classifica degli stipendi delle squadre

Il calciomercato estivo ha regalato colpi di un certo calibro alla Serie A e questo si rfilette sugli stipendi che le squadre dovranno pagare nel 2019/20: stiamo parlando di 1360 milioni di euro lordi complessivi, un record per il nostro campionato. Mettendo in fila i dati squadra per squadra, come ha fatto La Gazzetta dello Sport, è ovviamente la Juventus a dominare, con cifre più che doppie rispetto all'Inter (seconda). Roma a podio, chiude il Verona.