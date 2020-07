Serie A: l'Inter vuole blindare il 3° posto, Pioli cerca conferme

LA PRESENTAZIONE

Dopo i due anticipi di martedì, la Serie A torna di nuovo in campo. Alle 19.30 a San Siro l'Inter cerca i tre punti contro un Brescia, con un piede e mezzo in Serie B, per blindare il 3° posto. Il Bologna ospita il Cagliari: le due squadre sono divise da un solo punto. In serata il Milan cerca conferme a Ferrara contro la Spal, Verona-Parma ha il retrogusto d'Europa, mentre la Fiorentina non può permettersi passi falsi con il Sassuolo. Giovedì i posticipi Atalanta-Napoli e Roma-Udinese.

INTER-BRESCIA

I tre punti di Parma sono un toccasana per la classifica, ma la prestazione complessiva ha sollevato parecchi dubbi. Contro il Brescia, Conte vuole vincere e convincere. Lukaku ed Eriksen partiranno dalla panchina, così come il recuperato Brozovic. Chance dal primo minuto per Sanchez. Le Rondinelle sono quasi spacciate (8 i punti dal quartultimo posto) e non hanno nulla da perdere: solo una vittoria lascerebbe aperto un piccolo spiraglio.

BOLOGNA-CAGLIARI

Al Dall'Ara va in scena la sfida tra due squadre ormai salve e che proveranno a rimanere aggrappate al treno Europa. Per entrambe non c'è alternativa ai tre punti e la sfida promette di essere un festival del gol, come pronosticato da Mihajlovic alla vigilia: "Finirà 7-6". I felsinei non vincono in casa dal primo febbraio.

SPAL-MILAN

Le vittorie contro Lecce e Roma hanno ridato entusiasmo al Milan, ora lontano solo 6 punti dal quinto posto della Roma. A Ferrara la grande occasione per provare a rosicchiare qualche punto al Napoli e magari anche ai giallorossi, apparsi ancora imballati. Pioli punta sulla vena realizzativa di Rebic e sull'ispirato Calhanoglu. Ibra riparte dalla panchina. Per la squadra di Di Biagio è l'ultima spiaggia: senza i tre punti, la retrocessione è quasi certa.

VERONA-PARMA

Il Bentegodi ospita la sfida tra due delle più belle sorprese di questa stagione. Quello che a inizio campionato sulla carta sarebbe dovuto essere una sfida-salvezza, a 10 turni dalla fine è invece uno spareggio per l'Europa. Appaiate a 39 punti, ci sono pochi calcoli da fare: solo chi vince può proseguire il sogno. Sia Juric che De Zerbi hanno voglia di riscatto: gli scaligeri per essere stati raggiunti al 97' dal Sassuolo, i ducali per la sconfitta maturata con l'Inter nel finale dopo aver dominato per lunghi tratti.

LECCE-SAMPDORIA

Ancora a secco di punti dopo la ripresa, Liverani e Ranieri non possono più sbagliare. Al Via del Mare ci sono in palio punti doppi in chiave salvezza. I due tecnici devono rinunciare ai loro bomber, Lapadula e Quagliarella, ancora costretti ai box.

FIORENTINA-SASSUOLO

La Viola ha raccolto complimenti all'Olimpico contro la Lazio, ma nessun punto. La squadra di Iachini si trova in una zona di classifica apparentemente tranquilla, a patto di non incappare in nuovi scivoloni. La zona retrocessione è lontana 6 punti, troppo pochi per abbassare la guardia. Iachini ritrova Chiesa e gli affianca Ribery. Di fronte un Sassuolo che gioca con la mente sgombra, che può far male in qualsiasi momento e che non molla mai: chiedere a Inter e Verona, raggiunte nel finale sul 3-3.

