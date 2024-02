Serie A, Frosinone-Roma 0-3: De Rossi resta aggrappato al treno Champions

FROSINONE-ROMA 0-3

La sblocca un gioiello di Huijsen, poi Azmoun e Paredes su rigore chiudono i conti: Di Francesco sempre più a fondo

© IPA 1 di 31 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Roma batte 3-0 il Frosinone nel match valido per la 25esima giornata di Serie A e centra il quarto successo nelle ultime cinque partite, rialzando subito la testa dopo il ko con l'Inter e rimanendo a -4 dal quarto posto. A sbloccare il match dello "Stirpe", fin lì piuttosto equilibrato, è un capolavoro di Huijsen, che al 38' si inventa un siluro all'incrocio al termine di una cavalcata solitaria. A chiudere i conti nella ripresa ci pensano invece Azmoun (71') e Paredes su rigore (81'). De Rossi resta attaccato al treno Champions, Di Francesco incappa nel terzo ko di fila e ha ora solo 3 punti di margine sulla zona retrocessione.

LA PARTITA

De Rossi conferma Svilar tra i pali, tiene a riposo Dybala e lancia per la prima volta dal 1' Baldanzi e Azmoun, schierati con El Shaarawy nel terzetto a sostegno di Lukaku. La pressione alta dei padroni di casa mette parecchio in difficoltà la Roma nei primissimi minuti, ma la prima vera chance è proprio per i giallorossi: Lukaku trova l'affondo giusto, ma sul suo sinistro da posizione defilata è attento Turati. Il match è pimpante ed equilibrato, tra il 22' e il 23' è Soulé ad avere due grandissime occasioni, ma se la prima esce di poco, la seconda è neutralizzata da un fenomenale intervento di Svilar. Il serbo è straordinario anche al 31', quando nega un gol fatto a Kaio Jorge con una risposta d'istinto da due passi, prima che il brasiliano sprechi clamorosamente il tap-in. I ragazzi di De Rossi faticano a eludere il pressing avversario e a imbastire azioni ragionate, ma al 38' arriva l'episodio della svolta: Huijsen si sgancia in avanti, si avventura in un dribbling al limite dell'area e poi fa partire un siluro all'incrocio che vale lo 0-1. Un gol straordinario del gioiellino di proprietà della Juventus, che poi si becca il giallo per un'esultanza provocatoria nei confronti dei tifosi gialloblù.

A inizio ripresa De Rossi decide di sostituirlo con Llorente, togliendo anche un impalpabile Lukaku per inserire Pellegrini e dare maggior peso al centrocampo. La squadra ne beneficia soprattutto sul piano della gestione dei ritmi di gara, che calano rispetto ai primi 45'. Le squadre si allungano e si spaccano, di occasioni se ne vedono poche, ma alla prima gli ospiti raddoppiano: conclusione dalla distanza di un Cristante fin troppo libero di calciare, Turati non trattiene e Azmoun insacca lo 0-2. Col risultato in archivio la Roma trova anche il modo di calare il tris: sul tiro di Baldanzi è largo il braccio di Okoli, Giua va a rivederlo al monitor e assegna il penalty, trasformato da Paredes. È l'episodio che chiude i conti di un match più equilibrato di quanto suggerisce il risultato, ma che sancisce l'ennesimo ko per i ciociari, ora davvero in zona caldissima. I giallorossi invece staccano Lazio e Fiorentina, rimanendo in piena corsa Champions.

LE PAGELLE

Soulé 6,5 - Nel primo tempo è forse il migliore in campo in assoluto: dà vivacità, corsa, inventa per se stesso e per i compagni, pur senza mai trovare la giocata decisiva. Cala nella ripresa, assieme a tutta la squadra.

Kaio Jorge 5,5 - Si dà molto da fare, ma si divora anche un paio di occaisoni ghiotte sullo 0-0 che gridano vendetta.

Okoli 6 - Disputa un'ora abbondante di gran livello, tenendo benissimo la marcatura prima su Lukaku, poi su Azmoun. Naufraga un po' nel finale, sia sul gol dell'iraniano, sia con il fallo di mano che porta al tris giallorosso.

Svilar 7 - Due veri e propri miracoli nel primo tempo, che consentono alla squadra di non andare sotto permettendole di costruire la vittoria. Decisamente meno impegnato nella ripresa.

Huijsen 6,5 - Un gol straordinario, ma anche una lunga serie di leggerezze difensive che non possono passare inosservate. In più, un giallo inutile che convince De Rossi a lasciarlo fuori nella ripresa.

Lukaku 5,5 - Una sola conclusione pericolosa a inizio partita, poi tanti duelli persi e scarsa incisività. De Rossi decide di tenerlo a riposo nella ripresa anche per preservarlo.

IL TABELLINO

Frosinone-Roma 0-3

Frosinone (4-3-3): Turati 5,5; Lirola 6 (23' st Caso 6), Monterisi 6, Okoli 6, Valeri 6; Gelli 5,5, Mazzitelli 6,5, Brescianini 6 (23' st Harroui 6); Soulé 6,5 (43' st Seck sv), Kaio Jorge 5,5 (23' st Cheddira 5,5), Reinier 6 (30' st Barrenechea 6).

Allenatore: Di Francesco 5,5

Roma (4-2-3-1): Svilar 7; Kristensen 6 (22' st Celik 6), Mancini 6, Huijsen 6,5 (1' st Llorente 6), Angelino 6 (37' st Smalling sv); Cristante 6,5, Paredes 7; Baldanzi 6 (37' st Aouar sv), Azmoun 6,5, El Shaarawy 6,5; Lukaku 5,5 (1' st Pellegrini 6).

Allenatore: De Rossi 6,5

Arbitro: Giua

Marcatori: 38' Huijsen (R), 26' st Azmoun (R), 36' st rig. Paredes (R)

Ammoniti: Huijsen (R), Mancini (R), Azmoun (R)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- Dean Huijsen è uno dei soli due difensori, con Leny Yoro del Lilla, nati a partire dal 2005 con almeno due reti realizzate nei maggiori cinque campionati europei 2023/24.

- La Roma ha vinto quattro degli ultimi cinque match di Serie A (1P), tanti successi come nelle precedenti 11 gare nella competizione (3N, 4P).

- La Roma ha vinto due trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2022 (quattro in quel caso, contro Empoli, Inter, Sampdoria e Hellas Verona).

- Il Frosinone ha tentato ben 25 conclusioni in questa partita: la squadra ciociara non ha mai calciato più volte senza trovare la via della rete in un singolo match di Serie A (25, anche il 31 marzo 2019 contro la SPAL).

- Sardar Azmoun è diventato solo il secondo giocatore iraniano a segnare almeno due reti in un singolo campionato di Serie A dopo Rahman Rezaei, con la maglia del Perugia (in due occasioni, due nel 2001/02, tre nel 2002/03).

- Solamente l'Inter (nove) ha realizzato più gol su calcio di rigore della Roma (sette) in questa Serie A.

- La Roma ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre gare di campionato, tante volte come nelle precedenti 13 gare nella competizione.

- La Roma ha vinto un match di Serie A in trasferta con tre gol di scarto per la prima volta da ottobre scorso (4-1 vs Cagliari in quel caso).

- Il Frosinone ha perso un match casalingo di Serie A senza reti all’attivo in Serie A per la prima volta da aprile 2019, contro il Napoli (0-2).

- Nessuna squadra ha raccolto meno punti del Frosinone in Serie A da inizio dicembre ad oggi: appena cinque, come Sassuolo e Salernitana (per i ciociari sono frutto di un successo, due pareggi e nove sconfitte).

- Leandro Paredes ha realizzato il suo secondo gol in questo campionato, già una rete in più di quanto fatto nell'intero scorso torneo con la maglia della Juventus (una rete in 28 presenze).

- La Roma ha schierato questa sera una formazione dall’età media di 26 anni e 319 giorni, l’XI titolare più giovane per i giallorossi in una gara di questa Serie A.