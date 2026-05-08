Lazio: contusione al piede, Zaccagni verso forfait con l'Inter

08 Mag 2026 - 21:28
© Getty Images

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La Lazio rischia fortemente di dover fare a meno di Mattia Zaccagni nella sfida contro l'Inter di domani. L'attaccante biancoceleste infatti ha riportato un trauma al piede destro nel corso dell'ultimo allenamento, interrompendo anticipatamente la seduta. Gli esami effettuati dalla Lazio, come riporta la società in una nota, hanno escluso complicazioni di natura ossea ma è probabile che, anche per non rischiare in vista della finale di Coppa Italia, sarà escluso dall'elenco dei convocati e le sue condizioni rivalutate nelle prossime ore per capire l'evoluzione del quadro traumatico. Cataldi, invece, ha svolto solo lavoro atletico individuale a causa di una tendinopatia agli adduttori e non ci sarà contro i nerazzurri.

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