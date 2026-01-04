Serie A, Fiorentina-Cremonese 1-0: Kean allo scadere fa ritrovare i tre punti ai viola

LE STATISTICHE

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in un match casalingo di Serie A (vs Cremonese) per la prima volta dal 13 aprile scorso (0-0 vs Parma in quel caso).

La Fiorentina è la formazione di Serie A che ha colpito finora più legni nelle ultime tre stagioni considerando tutte le competizioni (dal 2023/24): 63, segue l’Inter a 62.

La Cremonese non ha segnato per quattro gare di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023, con Massimiliano Alvini allenatore.

La Fiorentina non ha concesso gol per tre primi tempi consecutivi in Serie A (vs Udinese, Parma e Cremonese) per la prima volta dal gennaio-febbraio scorsi (serie di quattro in quel caso).

Moise Kean è il giocatore che ha segnato più reti casalinghe nell’anno solare 2025 in Serie A: 11.

La Fiorentina ha vinto la prima gara dell’anno solare in Serie A (vs Cremonese) per la prima volta dal 15 gennaio 2017 (2-1 casalingo vs Juventus in quel caso).

La Fiorentina ha vinto due gare casalinghe di fila in campionato (vs Udinese e Cremonese) per la prima volta da aprile-maggio scorsi (vs Empoli e Bologna).

Solo contro Catanzaro, Reggina e Varese (tutte a quota 14) la Fiorentina ha disputato più match senza mai perdere che con la Cremonese in Serie A: 13, 7V, 6N.

Per l’8ª volta in campionato su nove totali, la Cremonese ha perso la prima gara dell’anno solare in Serie A.

Moise Kean ha segnato per due gare casalinghe di fila in Serie A (vs Udinese e Cremonese) per la prima volta dallo scorso ottobre (vs Roma e Bologna in quel caso).

La Fiorentina ha subito non più di due tiri totali in un primo tempo di Serie A (due vs Cremonese) per la prima volta dal 23 febbraio scorso (uno vs Hellas Verona in quel caso).

Tra le formazioni attualmente presenti in Serie A, contro nessuna la Fiorentina vanta una striscia aperta di vittorie casalinghe più lunga che contro la Cremonese nel torneo: quattro, come con il Cagliari.