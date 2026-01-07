Serie A: Di Lorenzo evita la sconfitta del Napoli, col Verona è 2-2

LE PAGELLE DEL NAPOLI

Milinkovic-Savic 6 - Questa volta non para il rigore, venendo beffato da Orban, ma intuisce comunque la traiettoria da vero esperto nel settore. Incolpevole sulla magia di Frese.



Di Lorenzo 6.5 - Prima braccetto destro, poi esterno nel 3-4-2-1. Conte gli fa vivere una partita dal doppio ruolo e il capitano incide maggiormente nella ripresa: è lui a segnare la rete che vale il pareggio.



Rrahmani 6 - Colpevole involontario nella rete annullata a Hojlund, ma non sfigura nel complesso. I guai difensivi li combina Buongiorno, lui guida magistralmente il reparto e si regala un finale all'arrembaggio.



Buongiorno 4.5 - Da braccetto sinistro l'ex Toro non ingrana e combina la frittata, causando il rigore che manda il Verona sul doppio vantaggio. Appare in apnea per tutto il match e rischia grosso nel recupero, quando si perde Giovane: per sua fortuna, il brasiliano colpisce solo l'esterno della rete.



Politano 5.5 - Il Verona riesce a contenere le sue azioni e folate offensive, lui non riesce a contenere uno scatenato Frese. Prestazione davvero opaca dell'esterno, un netto passo indietro rispetto al consueto.



Lobotka 6 - Il suo compito è quello di gestire i ritmi e far girare il pallone, e lo svolge alla perfezione. Qualche difficoltà nella fase di copertura, ma è tra i più lucidi nella rimonta che porta al 2-2.



McTominay 7 - Non segnava dal match d'andata contro l'Inter, complice anche il cambio di ruolo, ma si sblocca esattamente quando serve. La sua rete dà la scossa definitiva al Napoli, che conquista un punto d'oro per come si era messa la sfida.



Miguel Gutierrez 5 - Nel Girona che conquistò la Champions era una furia sulla fascia, a suon di gol e assist, in Serie A continua ad essere un oggetto misterioso. Nullo il suo ambientamento, non incide e fatica anche in difesa. (dal 10' st Spinazzola 6.5 - La scossa emotiva al match la danno il gol di McTominay e il suo ingresso. Cambia la partita con le sue folate offensive, confermandosi il titolare indiscusso).



Elmas 5.5 - Questa volta fatica a imporsi e risultare decisivo coi suoi inserimenti. Il Verona lo frena e il macedone gira spesso a vuoto, non trovando mai la giocata giusta. (dal 18' st Marianucci 6.5 - Entra da braccetto destro, ma di fatto gioca solo in proiezione offensiva. Serve l'assist per Di Lorenzo, chissà che questa prova non cambi tutto in ottica-mercato).



Lang 6 - Nel primo tempo non funziona tutta la catena di sinistra, complici le difficoltà di Miguel Gutierrez, ma l'olandese non aiuta i compagni. L'assist per McTominay e quei falli guadagnati nel momento topico gli consentono di strappare la sufficienza. (dal 30' st Lucca 5.5 - Un quarto d'ora più recupero, ma non vede praticamente mai il pallone).



Hojlund 5.5 - Si vede annullare una rete, ma in generale fatica nel duello contro un ottimo Bella-Kotchap. Ha fatto prestazioni decisamente migliori, nella mezz'ora all'arrembaggio del Napoli gli arrivano solo un paio di palloni puliti.

​

IL TABELLINO

Napoli-Verona 2-2

Napoli (3-4-2-1) - Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Buongiorno 4.5; Politano 5.5, Lobotka 6, McTominay 7, Miguel Gutierrez 5 (10' st Spinazzola 6.5); Elmas 5.5 (18' st Marianucci 6.5), Lang 6.5 (30' st Lucca 6); Hojlund 5.5. A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Prisco, De Chiara. All. Conte.

Verona (3-5-2) - Montipò 5; Unai Nunez 6, Bella-Kotchap 6, Valentini 5.5; Bradaric 6 (33' st Nelsson sv), Niasse 7 (41' st Suat Serdar sv), Gagliardini 6.5, Bernede 6.5, Frese 7; Sarr 5.5 (19' st Giovane 5), Orban 6.5 (41' st Mosquera sv). A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu Santiago, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Cham, Al-Musrati. All. Zanetti.

Arbitro: Marchetti.

Marcatori: 16' Frese (V), 27' Orban rig. (V), 9' st McTominay (N), 37' st Di Lorenzo (N).

Ammoniti: Orban (V), Bradaric (V), Bella-Kotchap (V).



LE STATISTICHE OPTA DI NAPOLI-VERONA