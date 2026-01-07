Serie A: Di Lorenzo evita la sconfitta del Napoli, col Verona è 2-2

© Getty Images
I campioni d'Italia rischiano un'altra Caporetto contro Zanetti, finendo in svantaggio di due gol, ma strappano un pari
La 19a giornata del Napoli coincide con una frenata contro il Verona, che rischia di ripetere l'impresa con cui aveva aperto lo scorso campionato. Gli uomini di Conte iniziano infatti malissimo il match e, al 45', sono sotto di due reti: la magia di tacco di Frese (16') e il rigore di Orban (27'), però, non durano nella ripresa. Gli azzurri vanno all'assalto e, dopo aver accorciato con McTominay ed essersi visti annullare due volte il pari, lo trovano all'82': Merito di capitan Di Lorenzo, mentre Giovane si divora il gol-vittoria dell'Hellas. Da un lato c'è un punto d'oro per Conte, dall'altro due punti persi.
LE PAGELLE DEL NAPOLI
Milinkovic-Savic 6 - Questa volta non para il rigore, venendo beffato da Orban, ma intuisce comunque la traiettoria da vero esperto nel settore. Incolpevole sulla magia di Frese.
Di Lorenzo 6.5 - Prima braccetto destro, poi esterno nel 3-4-2-1. Conte gli fa vivere una partita dal doppio ruolo e il capitano incide maggiormente nella ripresa: è lui a segnare la rete che vale il pareggio.
Rrahmani 6 - Colpevole involontario nella rete annullata a Hojlund, ma non sfigura nel complesso. I guai difensivi li combina Buongiorno, lui guida magistralmente il reparto e si regala un finale all'arrembaggio.
Buongiorno 4.5 - Da braccetto sinistro l'ex Toro non ingrana e combina la frittata, causando il rigore che manda il Verona sul doppio vantaggio. Appare in apnea per tutto il match e rischia grosso nel recupero, quando si perde Giovane: per sua fortuna, il brasiliano colpisce solo l'esterno della rete.
Politano 5.5 - Il Verona riesce a contenere le sue azioni e folate offensive, lui non riesce a contenere uno scatenato Frese. Prestazione davvero opaca dell'esterno, un netto passo indietro rispetto al consueto.
Lobotka 6 - Il suo compito è quello di gestire i ritmi e far girare il pallone, e lo svolge alla perfezione. Qualche difficoltà nella fase di copertura, ma è tra i più lucidi nella rimonta che porta al 2-2.
McTominay 7 - Non segnava dal match d'andata contro l'Inter, complice anche il cambio di ruolo, ma si sblocca esattamente quando serve. La sua rete dà la scossa definitiva al Napoli, che conquista un punto d'oro per come si era messa la sfida.
Miguel Gutierrez 5 - Nel Girona che conquistò la Champions era una furia sulla fascia, a suon di gol e assist, in Serie A continua ad essere un oggetto misterioso. Nullo il suo ambientamento, non incide e fatica anche in difesa. (dal 10' st Spinazzola 6.5 - La scossa emotiva al match la danno il gol di McTominay e il suo ingresso. Cambia la partita con le sue folate offensive, confermandosi il titolare indiscusso).
Elmas 5.5 - Questa volta fatica a imporsi e risultare decisivo coi suoi inserimenti. Il Verona lo frena e il macedone gira spesso a vuoto, non trovando mai la giocata giusta. (dal 18' st Marianucci 6.5 - Entra da braccetto destro, ma di fatto gioca solo in proiezione offensiva. Serve l'assist per Di Lorenzo, chissà che questa prova non cambi tutto in ottica-mercato).
Lang 6 - Nel primo tempo non funziona tutta la catena di sinistra, complici le difficoltà di Miguel Gutierrez, ma l'olandese non aiuta i compagni. L'assist per McTominay e quei falli guadagnati nel momento topico gli consentono di strappare la sufficienza. (dal 30' st Lucca 5.5 - Un quarto d'ora più recupero, ma non vede praticamente mai il pallone).
Hojlund 5.5 - Si vede annullare una rete, ma in generale fatica nel duello contro un ottimo Bella-Kotchap. Ha fatto prestazioni decisamente migliori, nella mezz'ora all'arrembaggio del Napoli gli arrivano solo un paio di palloni puliti.
IL TABELLINO
Napoli-Verona 2-2
Napoli (3-4-2-1) - Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Buongiorno 4.5; Politano 5.5, Lobotka 6, McTominay 7, Miguel Gutierrez 5 (10' st Spinazzola 6.5); Elmas 5.5 (18' st Marianucci 6.5), Lang 6.5 (30' st Lucca 6); Hojlund 5.5. A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Prisco, De Chiara. All. Conte.
Verona (3-5-2) - Montipò 5; Unai Nunez 6, Bella-Kotchap 6, Valentini 5.5; Bradaric 6 (33' st Nelsson sv), Niasse 7 (41' st Suat Serdar sv), Gagliardini 6.5, Bernede 6.5, Frese 7; Sarr 5.5 (19' st Giovane 5), Orban 6.5 (41' st Mosquera sv). A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu Santiago, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Cham, Al-Musrati. All. Zanetti.
Arbitro: Marchetti.
Marcatori: 16' Frese (V), 27' Orban rig. (V), 9' st McTominay (N), 37' st Di Lorenzo (N).
Ammoniti: Orban (V), Bradaric (V), Bella-Kotchap (V).
LE STATISTICHE OPTA DI NAPOLI-VERONA
L’Hellas Verona ha pareggiato quattro delle ultime sei trasferte in casa del Napoli in Serie A (2P), tanti segni X quanti nelle precedenti 25 (2V, 19P).
Il Napoli non ha incassato nemmeno una sconfitta in 23 partite di fila in match ufficiali al Maradona per la prima volta dal periodo tra marzo 2018 e febbraio 2019.
Il Napoli ha subito due gol nella prima mezzora di un match di Serie A per la prima volta dall'11 maggio 2024 contro il Bologna, anche in quel caso al Maradona.
Questa è solo la terza volta che l'Hellas Verona segna più di un gol in casa del Napoli in Serie A, dopo il gennaio 1983 (2-1) e l'ottobre 2014 (2-6).
Gift Orban (cinque centri in questo campionato) è diventato, dopo Casper Tengstedt (sei nel 2024/25), solo il secondo esrodiente assoluto in Serie A capace di segnare almeno cinque gol con la maglia dell’Hellas Verona nelle prime 18 gare stagionali della squadra nelle ultime 10 annate.
Primo gol in Serie A per Martin Frese; l’ultimo danese ad essere andato a bersaglio nel massimo campionato con la maglia dell'Hellas Verona era stato Casper Tengstedt nella stagione 2024/25.
L'Hellas Verona (1201) ha tagliato il traguardo dei 1200 gol in Serie A.
Scott McTominay ha interrotto contro l'Hellas Verona il suo digiuno più lungo da quando gioca in Serie A (nove presenze a secco) - dall'ottobre scorso contro l'Inter.
Dal suo arrivo al Napoli (2024/25), nessun centrocampista ha segnato più gol in casa rispetto a Scott McTominay in Serie A: nove come Nico Paz.
Leonardo Spinazzola ha collezionato contro l'Hellas Verona la sua 50ª presenza tra tutte le competizioni con la maglia del Napoli.
Giovanni Di Lorenzo, con la rete realizzata contro l'Hellas Verona, ha raggiunto le 50 partecipazioni attive in Serie A: 20 reti e 30 assist. Dal suo esordio nel massimo campionato (2018/19) soltanto tre difensori hanno fatto meglio del classe '93: Theo Hernández (55), Robin Gosens (55 al momento) e Federico Dimarco (52 al momento).
Dal suo esordio in Serie A (2018/19), Giovanni Di Lorenzo è solo uno dei tre difensori ad aver segnato almeno 20 gol e fornito almeno 30 assist (20G+30A) nei Big-5 tornei europei, insieme a Raphaël Guerreiro e Achraf Hakimi.
Daniel Mosquera ha collezionato contro il Napoli la sua 50ª presenze in tutte le competizioni con la maglia dell’Hellas Verona.