Serie A, date e sedi dei ritiri estivi: Milan e Juve si radunano il 10/7, Napoli il 12 e Inter il 13

Squadre di Serie A in vacanza ma è già tempo di pensare alla nuova stagione e ai ritiri pre-campionato. Per i campioni d'Italia del Napoli appuntamento il 12 luglio a Castelvolturno poi ritiro a Dimaro e Castel di Sangro. Il 10 luglio è fissato il ritrovo del Milan, che il 20 partirà per la tournée negli Stati Uniti. Il 10 si radunerà anche la Juventus, che volerà negli Usa il 21. L'Inter riprenderà il 13 luglio ad Appiano Gentile poi tournée in Giappone. La Lazio si ritrova il 9 luglio a Formello, la Roma dall'8 al 10 luglio a Trigoria.