Serie A: date e sedi dei ritiri estivi, la Juve di Pirlo si raduna il 24

Il campionato 2019/2020 si è concluso da poco - causa lockdown per l'emergenza Coronavirus - ma la nuova stagione è già alle porte. Il neopromosso Benevento di Pippo Inzaghi si è già radunato, così come il Verona del confermatissimo Juric. Poi tocca al Torino, che riparte da Marco Giampaolo. L'era Pirlo alla Juve scatterà lunedì 24 agosto. Nello stesso giorno via ai lavori in casa Milan. Alla Lazio tutti convocati per il 20 a Formello, il Napoli comincia il 23 a Castelvolturno. La Roma del nuovo proprietario Dan Friedkin riparte il 27. Tutto da definire per l'Inter.