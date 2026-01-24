Serie A, Como-Torino 6-0: show di Fabregas, superata la Juve

LE STATISTICHE

Il Como ha collezionato 40 punti in questo campionato; dopo 22 partite stagionali di Serie A questo è il record di punti per i lariani, anche considerando da sempre i tre punti a vittoria.

Dopo la sosta di ottobre il Como ha mantenuto 10 volte la porta inviolata in Serie A, più di ogni altra squadra nei maggiori cinque campionati europei nel periodo.

Prima del Como contro il Torino erano state solo cinque le squadre a trovare cinque gol all’andata e al ritorno contro una singola avversaria in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

Prima di oggi il Como non aveva mai segnato sei gol in una singola partita di Serie A.

Tasos Douvikas ha realizzato otto gol in questo campionato, superando il suo record di marcature nei maggiori cinque campionati europei (sette nel 2023/24 con il Celta Vigo).

Dall’inizio dello scorso campionato Tasos Douvikas è l’unico calciatore del Como ad aver realizzato più di una marcatura multipla in Serie A (oggi contro il Torino e contro il Pisa).

Tasos Douvikas ha segnato quattro volte il primo gol dell'incontro in questo campionato, meno solo di Rolando Mandragora (cinque) e Lautaro Martinez (sette).

Lucas Da Cunha non forniva un assist in Serie A dal 19 aprile 2025 contro il Lecce.

Con tre gol e tre assist Martin Baturina ha partecipato a sei reti nelle ultime quattro presenze di Serie A, dopo che aveva solo realizzato una marcatura nelle precedenti 10.

Lucas Da Cunha è diventato l’unico calciatore del Como a tirare più di un rigore in questo campionato (due trasformati sui due tentativi).

Il Como non ha schierato nemmeno un giocatore italiano nell'11 iniziale per 22 volte su 22 in questo campionato; nell'era dei tre punti a vittoria solamente l'Udinese 2016/17 non ha schierato italiani dal primo minuto in più occasioni (23, ma in tutto il campionato).