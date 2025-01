Serie A: Como-Atalanta 1-2, la Dea la ribalta con super-Retegui

LE STATISTICHE

● Mateo Retegui ha segnato 16 gol in questo campionato, diventando il secondo giocatore dell’Atalanta a realizzare più di 15 reti dopo le prime 22 gare di un campionato di Serie A dopo Jørgen Leschly Sørensen (16 nel 1950/51).

● Nico Paz ha segnato cinque gol in questa Serie A, tutti in match casalinghi; nato l'8 settembre 2004, è il più giovane giocatore ad aver realizzato almeno cinque reti in casa nei maggiori cinque campionati europei in corso.

● Nessuna squadra ha conquistato più punti dell’Atalanta da situazioni di svantaggio in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 15 (al pari dell’ Atlético Madrid).

● Mateo Retegui ha realizzato 16 gol in 20 presenze in questo campionato: l’ultimo giocatore italiano dell’Atalanta ad avere realizzato almeno altrettante reti in una singola stagione in Serie A era stato Cristiano Doni nel 2001/02 (16 in quel caso).

● Nico Paz (argentino, cinque gol in questo campionato) è solo il secondo giocatore di nazionalità sportiva non italiana in grado di segnare almeno cinque reti in una singola stagione di Serie A con la maglia del Como, dopo Dan Corneliusson (svedese) che ci riuscì nel 1985/86 (sette centri) e nel 1987/88 (sei).

● Mateo Retegui (16 gol in campionato), ha segnato sei gol con il destro, cinque con il sinistro e cinque di testa in questa Serie A: il centravanti dell'Atalanta è l'unico ad essere riuscito a segnare almeno cinque reti con ciascuno di questi fondamentali nei maggiori cinque campionati europei in corso.

● Il Como ha segnato quattro gol contro l'Atalanta in questa Serie A (tre all'andata, uno al ritorno) e solo nel 1949/50 (sei) aveva realizzato più reti in un singolo torneo di massima serie contro la Dea.

● Solo Eliesse Ben Seghir (5G+3A, classe 2005) è più giovane di Nico Paz (5G+3A, classe 2004) tra i centrocampisti con almeno cinque reti e tre assist in stagione nei maggiori cinque campionati europei.

● Nico Paz è diventato il secondo giocatore ad andare a segno in quattro presenze casalinghe di fila in questo campionato; il primo è stato l'avversario di giornata Ademola Lookman, lo scorso settembre, proprio nella gara di andata contro il Como.

● Mateo Retegui ha trovato il gol per tre presenze di fila (contro Juventus, Napoli e Como) in Serie A per la seconda volta in carriera, dopo esserci riuscito lo scorso ottobre contro Genoa, Venezia ed Hellas Verona.

● Marco Brescianini ha servito due assist in questa partita, tanti quanti ne aveva forniti in tutte le sue precedenti 52 presenze nel massimo campionato italiano.

● Il Como è, assieme alla Juventus, una delle sole due squadre di questa Serie A che vanta già due giocatori nati nel XXI secolo (dall'1 gennaio 2001 in avanti) con almeno tre assist all'attivo in questa Serie A: tre passaggi vincenti a testa serviti da Nico Paz e Alieu Fadera.

● Il Como ha schierato oggi la sua formazione titolare più giovane in un match di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria: 25 anni e 129 giorni l'età media dei primi XI schierati da Cesc Fabregas in questa partita.