Serie A, cambia l'orario dei big-match: 4 si giocheranno di giorno

Il nuovo accordo siglato qualche settimana sui diritti tv dalla Lega Serie A prevede anche una grossa novità per la prossima stagione. Alcuni dei big-match più attesi del nostro campionato infatti, a partire dal campionato 2024/25, potrebbero non giocarsi più in notturna. Lo riporta 'Il Corriere dello Sport', secondo cui quattro big-match all'anno verrebbero giocati alle 12.30 di domenica e alle ore 15.00. Ovviamente le quattro gare verrebbero divise equamente per ogni slot orario (due ciascuno), verrebbero spalmate su tutto l'arco del campionato e mai in contemporanea l'uno con l'altro.