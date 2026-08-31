De Roon torna sul dito medio alla Roma: "Post che non avevo autorizzato"

31 Ago 2026 - 11:50
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Marten De Roon è un nuovo giocatore della Roma e nella sua prima intervista ai canali giallorossi è tornato sulle polemiche nate da un suo post con il dito medio dopo una gara giocata dalla sua Atalanta contro la Roma. "Sono una persona che gioca sempre sui social media - spiega -. In quell'occasione credo di aver esagerato un po', ma c'è anche una spiegazione. Con due miei amici gestiamo i miei social media e, sembra una bugia, ma è stata l'unica volta in cui non avevo autorizzato uno dei miei post. Ho avuto molte interviste nel post partita, ma mi dispiace perché sono andato troppo oltre". E poi ancora: "Social a parte, voglio dimostrarlo in campo. Sono uno che dà tutto per la maglia e ora devo ripagare la fiducia che hanno riposto in me". Infine un commento su Gasperini: "Mi ha cresciuto. Ho giocato con lui per 9 anni, abbiamo ottenuto ottimi risultati. Ho un rapporto molto speciale con lui. Ho sempre giocato e sono stato il suo capitano. Ha aiutato noi, e soprattutto me, ad arrivare a un livello elevato e lo ringrazierò sempre. Mi ha dato questa opportunità di venire qui e lo ringrazio anche per questo". 

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