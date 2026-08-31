Psg, Luis Enrique durissimo con Digne: "Deve svegliarsi e impegnarsi, non è in pensione"

Lucas Digne sta deludendo in questo inizio di stagione al Psg, e le prestazioni disattente gli sono costate un richiamo durissimo da parte di Luis Enrique. Il tecnico dei parigini non ha utilizzato mezze parole per richiamarlo: "Digne deve svegliarsi. Va bene che abbia accettato il ruolo di riserva, ma non è qui in vacanza nè in pensione. Nuno Mendes non giocherà sempre e lui deve farsi trovare pronto. Deve impegnarsi, non accettiamo che faccia diversamente". Frasi chiarissime per spingere il terzino ex Roma a dare di più e dimostrare di meritare la fiducia accordatagli dal Paris.