Serie A, Calvarese arbitrerà Inter-Roma

Calvarese e Fabbri dirigeranno i due big match della 15.a giornata di Serie A. Il primo arbitrerà Inter-Roma, anticipo di venerdì a San Siro, mentre il secondo fischierà sabato all'Olimpico in Lazio-Juventus. Mariani per Udinese-Napoli e Chiffi per Bologna-Milan. Le altre designazioni: Atalanta-Verona a Valeri, Lecce-Genoa a Rocchi, Sampdoria-Parma ad Abisso, Sassuolo-Cagliari a Pairetto, Spal-Brescia a Orsato e Torino-Fiorentina a Giacomelli.