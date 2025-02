Serie A, Cagliari-Parma 2-1: colpo salvezza dei rossoblù

LA PARTITA

Il successo col Parma è uno di quelli che, a fine stagione, possono decidere un'annata in senso positivo e per questo può fare festa il Cagliari, che piega 2-1 i gialloblù e sale a +4 sulla zona retrocessione, al momento, delimitata proprio dai crociati. Terzo ko di fila per Pecchia, che alla mezz'ora di gioco deve pure rinunciare a Djuric, sostituito per infortunio: dentro Bonny. La partita, nel primo tempo, fatica però a decollare: c'è solo da segnalare una rete proprio del neoentrato in campo, annullata però per fuorigioco di Camara, protagonista dell'azione.