Serie A, Cagliari-Milan 0-1: Bennacer lancia l'allungo rossonero in classifica

CAGLIARI-MILAN 0-1

Un sinistro al volo dell'algerino vale i tre punti per la squadra di Pioli. Traversa di Pavoletti al 90'

Il Milan vince di misura anche sul campo del Cagliari e allunga in testa alla classifica dopo l'anticipo serale della 30a giornata di Serie A. In Sardegna, i rossoneri dopo aver sprecato due occasioni con Giroud e Diaz e colpito un palo con Kessie nel primo tempo, ha sbloccato il match al 59' con un sinistro al volo di Bennacer. Una rete da tre punti, perché Calabria si divora il raddoppio e la traversa di Pavoletti al 90' grazia i rossoneri. Cagliari-Milan: le foto della sfida Getty Images

LA PARTITA

Servivano partite vinte anche in maniera sporca, aveva lamentato Pioli qualche settimana fa nel momento difficile dopo i pareggi contro Salernitana e Udinese. Detto, fatto. Forse esagerando, ma se il risultato è quello che conta la trasferta in casa del Cagliari ha consegnato al Milan il terzo 1-0 di fila in Serie A che porta a 3 i punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il Napoli e non più l'Inter. Certo la traversa colpita al 90' da Pavoletti sta ancora tremando, ma se è vero che in Sardegna sono arrivati tre punti conquistati nella mischia è anche giusto sottolineare come per sbloccare il match il Milan abbia dovuto dare fondo alla propria tecnica in velocità, scambiandosi 12 volte il pallone prima della stoccata mancina al volo di Bennacer da tre punti in classifica e otto in pagella.

Che passare sul campo del Cagliari impegnatissimo nella corsa per non retrocedere potesse non essere propriamente semplicissimo, in casa Milan ne erano consapevoli. L'approccio alla partita però ha consegnato ai rossoneri almeno due occasioni nitide per sbloccarla: al 7' Giroud da solo in area piccola ha ciccato malamente col destro, poi Kessie al 13' ha colpito il palo dalla distanza e Diaz, nell'azione seguente ha calciato malissimo davanti a Cragno. Segnali di imprecisione che hanno fatto affievolire la fiamma offensiva del Milan di Pioli spostando la contesa in mezzo al campo, con qualche spunto centrale di Messias e Theo disinnescato dalla difesa del Cagliari.

A inizio ripresa il Milan ha alzato il ritmo, coinvolgendo maggiormente Leao nelle azioni e provando a sorprendere il Cagliari con l'aggressività. I tentativi dello stesso Leao e soprattutto di Hernandez, che ha fatto volare Cragno sotto la traversa, non hanno portato frutti, mentre la giocata al volo di Bennacer al 59' non ha lasciato scampo al portiere azzurro. Da lì in poi la partita è ovviamente cambiata, soprattutto quando il Cagliari ha spostato il proprio baricentro in avanti prima e dopo i cambi. Kalulu ha chiuso in tempo su Joao Pedro al 76', ma dopo che il Milan si è divorato un contropiede sei contro tre sull'asse Calabria-Rebic, Mazzarri ha mandato in campo tutti gli attaccanti: risultato, una traversa clamorosa di Pavoletti al 90'.

LE PAGELLE

Bennacer 7 - Sblocca il match con un sinistro al volo di qualità, ma in generale in mezzo al campo è il giocatore più lucido nello scacchiere di Pioli nelle due fasi.

Leao 5 - Non gioca a sprazzi questa volta, ma perché di fatto non è mai riuscito a entrare in partita. Nessuno spunto in velocità, pochi dribbling e tanti palloni sbagliati in una serata storta.

Giroud 6 - Inizia la partita divorandosi col destro un pallone da pochi passi. Battaglia alla pari con Lovato, ma il francese è decisivo con altri tipi di sponde compresa quella vincente su Bennacer.

Bellanova 6,5 - Gioca uno contro uno su Hernandez per tutta la partita, seguendolo ovunque e sfidandolo anche fisicamente. Un ottimo lavoro che paga con la stanchezza nel finale quando Mazzarri lo libera del compito spostandolo sulla sinistra per attaccare.

Altare 6,5 - Una prestazione tutta fisico e attenzione contro Messias e Diaz. Si fa valere con diversi interventi puliti al centro dell'area, anche battagliando con Giroud.

IL TABELLINO

CAGLIARI-MILAN 0-1

Cagliari (3-5-2): Cragno 6,5; Goldaniga 6, Lovato 6,5, Altare 6,5; Bellanova 6,5 (36' st Pereiro sv), Marin 6, Grassi 5,5 (36' st Keita sv), Dalbert 5,5 (30' st Zappa 6), Lykogiannis 5,5 (23' st Deiola 6); Joao Pedro 5,5, Pavoletti 5,5. A disp.: Aresti, Radunovic, Ceppitelli, Ceter, Obert, Kourfalidis, Carboni. All.: Mazzarri 5,5.

Milan (4-3-1-2): Maignan 6; Calabria 6, Kalulu 6, Tomori 6,5, Hernandez 6,5; Kessie 6,5, Bennacer 7; Messias 5,5 (33' st Saelemaekers 6), Diaz 5,5 (26' st Krunic 6), Leao 5 (26' st Rebic 6); Giroud 6 (42' st Ibrahimovic sv). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Tonali, Romagnoli, Florenzi, Bakayoko, Gabbia. All.: Pioli 6.

Marcatori: 14' st Bennacer

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Bellanova (C)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

• Considerando le singole stagioni, quella attuale è solo la seconda in cui il Milan è andato a segno in 15 trasferte di fila nella sua storia in Serie A, dopo il 1967/68.

• Il Milan ha vinto 11 trasferte in questo campionato, record condiviso con il Manchester City nei maggiori cinque campionati europei in corso.

• Il Milan è la squadra ad aver segnato più gol da fuori area nei maggiori cinque campionati europei in corso (11).

• Il Cagliari è diventato la squadra contro cui il Milan ha vinto più partite in Serie A dall’inizio degli anni 2000 (27).

• Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 37 partite di Serie A giocate contro il Milan (8N, 28P), il 28 maggio 2017 (2-1) – da allora due punti ottenuti in 10 sfide.

• Il Cagliari ha subito 11 gol da fuori area, meno solo dello Spezia (13) in questo campionato.

• Il Milan è imbattuto da otto gare di fila in Serie A (5V, 3N), attualmente solo la Juventus (15) ha una serie più lunga senza sconfitte in questo campionato.

• Per la seconda volta nella gestione Mazzarri, il Cagliari è rimasto senza segnare per tre gare di fila in Serie A – dopo lo scorso dicembre, vs Inter, Udinese e Juventus.

• Il Cagliari non vince da tre gare in Serie A (3P), dopo aver vinto quattro delle prime otto gare del girone di ritorno (3N, 1P).

• Per la prima volta in una stagione di Serie A, Ismaël Bennacer ha segnato più di un gol - le sue due reti sono entrambe arrivate in trasferta.

• La rete di Ismaël Bennacer è stata preceduta da 12 passaggi di fila dei giocatori del Milan.