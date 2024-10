Serie A, Cagliari-Bologna 0-2: Orsolini e Odgaard lanciano Italiano

IL TABELLINO

CAGLIARI-BOLOGNA 0-2

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet 5; Zappa 5, Palomino 5,5, Luperto 5,5, Obert 6,5 (28’ st Augello 6); Prati 5,5 (15’ st Adopo 6), Marin 6,5; Zortea 6 (15’ st Felici 6), Viola 5,5 (15’ st Lapadula 6), Gaetano 5,5 (28’ st Luvumbo 6); Piccoli 6,5. A disp.: Ciocci, Sherri, Deiola, Wieteska, Mina, Pavoletti, Azzi. All.: Nicola.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; De Silvestri 6 (35’ st Posch sv), Beukema 6, Lucumi 6,5, Miranda 6; Freuler 6,5, Moro 6 (35’ st Fabbian sv); Orsolini 7, Odgaard 7 (23’ st Pobega 6), Ndoye 6,5 (42’ st Holm sv); Castro 6 (42’ st Dallinga sv). A disp: Bagnolini, Ravaglia, Karlsson, Iling-Junior, Casale, Corazza, Dominguez, Urbanski. All.: Italiano

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 35’ Orsolini (B), 6’ st Odgaard (B)

Ammoniti: Palomino (C), Beukema (B), Zappa (C), Fabbian (B)



LE STATISTICHE

Nessun giocatore del Bologna ha realizzato più reti in trasferta di Riccardo Orsolini nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (dal 1994/95): 29, come Giuseppe Signori.

Nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2022/23), solo Ciro Immobile (14) ha realizzato più reti in trasferta rispetto a Riccardo Orsolini tra i giocatori italiani nella competizione (11).

Il Bologna ha realizzato due gol per quattro trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio-aprile 2004 (sei in quel caso).

Il Cagliari ha subito gol in casa per quattro primi tempi di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre-ottobre 2014 (quattro anche in quel caso).

Dopo la rete in trasferta contro il Genoa in campionato, Riccardo Orsolini è andato a segno per due match di fila fuori casa in Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (vs Cagliari ancora e vs Milan in quel caso).

Nessuna formazione ha concesso più conclusioni totali rispetto al Cagliari nella prima frazione di gioco in questa Serie A (74, come il Lecce).

Tra i giocatori nati dall’1/1/1999, solo Mateo Retegui (quattro) e Dusan Vlahovic (cinque) hanno realizzato più reti in trasferta rispetto a Jens Odgaard in questo campionato (due).

Il Cagliari non ha trovato la rete in quattro delle ultime sei gare casalinghe di Serie A, per i sardi tante gare interne senza gol all’attivo quante quelle registrate nelle precedenti 24 nella competizione.

Il Bologna ha vinto due delle ultime cinque gare in questo campionato (3N), per i felsinei tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 12 nella competizione (8N, 2P).

Nel 2024, solo Lecce (16), Hellas Verona e Salernitana (entrambe 15) hanno rimediato più sconfitte rispetto al Cagliari nel massimo campionato (13).

Solo Atalanta (nove) e Napoli (otto) hanno subito più reti dalla distanza rispetto al Cagliari nel 2024 in Serie A (sette).

Lorenzo De Silvestri ha disputato due gare di fila da titolare in Serie A (vs Monza e Cagliari) per la prima volta da ottobre 2023 (tre in quel caso dal 1’ minuto – contro Inter, Frosinone e Sassuolo).